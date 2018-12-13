Белорусы сняли в этом году с валютных депозитов 600 миллионов долларов

В Беларуси уже 16 месяцев подряд номинально сокращаются валютные вклады. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за ноябрь. При этом рублевые депозиты второй месяц подряд растут после сентябрьского падения .



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За ноябрь вклады в рублях выросли на 52,6 миллиона рублей. Напомним, за август депозиты в национальной валюте выросли на 15,3 миллиона рублей, а в сентябре — упали на 12,4 миллиона рублей. До этого в последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.

На начало декабря рублевые вклады составили 3 миллиарда 949,4 миллиона рублей.