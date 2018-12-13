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Белорусы сняли в этом году с валютных депозитов 600 миллионов долларов
14.12.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси уже 16 месяцев подряд номинально сокращаются валютные вклады. Об этом
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
За ноябрь вклады в рублях выросли на 52,6 миллиона рублей. Напомним,
На начало декабря рублевые вклады составили 3 миллиарда 949,4 миллиона рублей.
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В Беларуси уже 16 месяцев подряд номинально сокращаются валютные вклады. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за ноябрь. При...
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