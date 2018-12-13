В Брестском районе произошел пожар в подвале Дома культуры д. Черни

13.12.2018 года в 19-25 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении районного Дома культуры в аг. Черни на ул. Пионерской.



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По прибытии к месту вызова в подвальном помещении обнаружено сильное задымление.



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Здание районного Дома культуры кирпичное, двухэтажное с подвалом, 2005 года постройки.



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Работниками МЧС со второго этажа здания эвакуировано 10 человек, все взрослые.



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Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены декорации и инвентарь на площади 10 кв.м. в подвальном помещении. Пострадавших нет. Вход в подвальное помещение здания ограничен.

Причина пожара устанавливается.