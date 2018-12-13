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В Брестском районе произошел пожар в подвале Дома культуры д. Черни
14.12.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
13.12.2018 года в 19-25 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении районного Дома культуры в аг. Черни на ул. Пионерской.
По прибытии к месту вызова в подвальном помещении обнаружено сильное задымление.
Здание районного Дома культуры кирпичное, двухэтажное с подвалом, 2005 года постройки.
Работниками
Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены декорации и инвентарь на площади 10 кв.м. в подвальном помещении. Пострадавших нет. Вход в подвальное помещение здания ограничен.
Причина пожара устанавливается.
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13.12.2018 года в 19-25 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении районного Дома культуры в аг. Черни на ул. Пионерской. По прибытии...
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