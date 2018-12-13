Минчанина убили на даче в Ганцевичском районе

Жителя Минска нашли убитым в его дачном доме в Ганцевичском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.



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Преступление было совершено в деревне Огаревичи. Труп мужчины 1982 года рождения с признаками насильственной смерти был обнаружен 9 декабря около 10.00.

Скорую помощь и милицию на место происшествия вызвал знакомый убитого дачника - минчанин 1987 года рождения, который вскоре был задержан по подозрению в совершении преступления.

Ганцевичский РОСК возбудил по факту уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство) УК. Ведется следствие, назначены экспертизы.