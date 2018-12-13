Новый год приближается. Где в ближайшее время можно ощутить праздник?

Уже в это воскресенье, 16 декабря, в ЦУМе состоится торжественное открытие ёлки. На протяжении с 18:00 до 20:00 вас будут развлекать ведущий вместе с ростовыми куклами и клоуном, а Дед Мороз зажжёт елку и вместе со всеми будет водить хоровод! Для детей состоится мастер-класс по плетению шаров, а в качестве фоновой музыки - живое выступление саксофониста и вокалистки.





Также начиная с 16 декабря, на протяжении всей недели в торговом центре ЦУМ пройдет недельный марафон скидок со снижением цен до 50%.

Доброе пожаловать!

Воскресенье, 16 декабря, с 18:00 до 20:00.

Кроме этого 15 декабря состоится районный праздник новогодней ёлки «Зимний фест - 2018» в городском доме культуры.





В парке культуры и отдыха 15 декабря, в субботу, состоится открытие сказочного места «Усадьба Берестейского Деда Мороза». Начало мероприятия: 18:00.





А во вторник, 18 декабря, на набережной откроют главную елку Ленинского района г. Бреста. Место: площадка «У причала». Время: 17:00





Начинайте веселиться уже прямо сейчас!