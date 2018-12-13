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Новый год приближается. Где в ближайшее время можно ощутить праздник?

14.12.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уже в это воскресенье, 16 декабря, в ЦУМе состоится торжественное открытие ёлки. На протяжении с 18:00 до 20:00 вас будут развлекать ведущий вместе с ростовыми куклами и клоуном, а Дед Мороз зажжёт елку и вместе со всеми будет водить хоровод! Для детей состоится мастер-класс по плетению шаров, а в качестве фоновой музыки - живое выступление саксофониста и вокалистки.

Новый год приближается. Где в ближайшее время можно ощутить праздник?

Также начиная с 16 декабря, на протяжении всей недели в торговом центре ЦУМ пройдет недельный марафон скидок со снижением цен до 50%.

Доброе пожаловать!

Воскресенье, 16 декабря, с 18:00 до 20:00.

Кроме этого 15 декабря состоится районный праздник новогодней ёлки «Зимний фест - 2018» в городском доме культуры.

Новый год приближается. Где в ближайшее время можно ощутить праздник?

В парке культуры и отдыха 15 декабря, в субботу, состоится открытие сказочного места «Усадьба Берестейского Деда Мороза». Начало мероприятия: 18:00.

Новый год приближается. Где в ближайшее время можно ощутить праздник?

А во вторник, 18 декабря, на набережной откроют главную елку Ленинского района г. Бреста. Место: площадка «У причала». Время: 17:00

Новый год приближается. Где в ближайшее время можно ощутить праздник?

Начинайте веселиться уже прямо сейчас!

 
Теги: Брест
 
 
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Уже в это воскресенье, 16 декабря, в ЦУМе состоится торжественное открытие ёлки. На протяжении с 18:00 до 20:00 вас будут развлекать ведущий вместе с ростовыми куклами и...
 
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