Конкурс «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» среди социальных работников

12 декабря 2018 года, в преддверии 100-летия социальной службы Беларуси в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» состоялся конкурс профессионального мастерства среди социальных работников «Лучший по профессии».



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В январе 2019 года исполнится 100 лет со дня образования органов по труду и социальной защите нашей страны. Ни одна другая сфера не требует от сотрудников столь безграничного гуманизма, сострадания, доброты, милосердия, терпения и веры в людей. Ежедневная работа социального работника всегда ориентирована на помощь людям с непростыми человеческими судьбами. Главная задача – создать для человека с ограниченными возможностями такие жизненные условия, чтобы каждый чувствовал и знал, что он любим и нужен в этом мире.



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Конкурс проводился с целью развития творческой инициативы и новаторства, а также повышения профессионального уровня и квалификации, создания условий для личностной самореализации социальных работников территориального центра.

Реализуя себя через пять конкурсных туров («Моё призвание – социальная работа», «Эрудит», «Практик», «Мое хобби» и «Кулинарный конкурс»), участники смогли показать свои знания по нормативно-правовым основам деятельности, практической организации работы, продемонстрировать на деле профессиональное мастерство, творческий потенциал и кулинарные способности.

Победителем конкурса была названа Скиндер Марина, 2 место заняла Клевжиц Елизавета, 3 место разделили между собой Перепелица Людмила и Насибянц Татьяна.