Накануне Рождества Христова в Бресте установили праздничный Краковский вертеп

13 декабря 2018 года в филиале «Спасенные художественные ценности» открылась выставка «Кракаўскія калядныя батлейкі», организованная при поддержке Генерального консульства Республики Польша в Бресте.



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Традиция устанавливать накануне Рождества Христова праздничный вертеп пришла в древнюю столицу Польши в XIII веке. Тогда это был довольно простой деревянный ящик, фон с восточными пейзажами и вырезанные из дерева фигурки Богоматери, святого Юзефа, Младенца в яслях, пастухов, домашних животных, трех царей, которые пришли к Божьему младенцу с дарами –ладан, смирну и золото.



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Время течет и вносит изменения свои изменения. Современный «Краковский вертеп» - это красочное и сложное двух или трехуровневое сооружение с высокими барочными башнями (3,5 или 7). Вершины башен увенчаны образом орла с польского герба или хоругвями в национальных цветах или бело-голубых (краковских) цветах. Те, кто бывал в Старом Кракове могут узнать Флорианскую башню и Барбакан. В центральной части вертепа – светские персонажи, ниша с яслями и Святым Семейством обычно в верхнем ярусе.



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Экспозиция сразу поднимает настроение яркими красками, запоминающимися образами, сложной механикой движения фигур. Можно надолго застыть перед Рождественским краковским вертепом, рассматривая мелкие тщательно выписанные и выполненные фигурки, вспоминая библейские сюжеты. Или обратить внимание на экспозиционные плакаты с подробным описанием технологии, архитектуры и традиции краковской батлейки.