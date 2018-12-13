ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Накануне Рождества Христова в Бресте установили праздничный Краковский вертеп

14.12.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

13 декабря 2018 года в филиале «Спасенные художественные ценности» открылась выставка «Кракаўскія калядныя батлейкі», организованная при поддержке Генерального консульства Республики Польша в Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61551.php

Накануне Рождества Христова в Бресте установили праздничный Краковский вертеп

Традиция устанавливать накануне Рождества Христова праздничный вертеп пришла в древнюю столицу Польши в XIII веке. Тогда это был довольно простой деревянный ящик, фон с восточными пейзажами и вырезанные из дерева фигурки Богоматери, святого Юзефа, Младенца в яслях, пастухов, домашних животных, трех царей, которые пришли к Божьему младенцу с дарами –ладан, смирну и золото.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61551.php

Накануне Рождества Христова в Бресте установили праздничный Краковский вертеп

Время течет и вносит изменения свои изменения. Современный «Краковский вертеп» - это красочное и сложное двух или трехуровневое сооружение с высокими барочными башнями (3,5 или 7). Вершины башен увенчаны образом орла с польского герба или хоругвями в национальных цветах или бело-голубых (краковских) цветах. Те, кто бывал в Старом Кракове могут узнать Флорианскую башню и Барбакан. В центральной части вертепа – светские персонажи, ниша с яслями и Святым Семейством обычно в верхнем ярусе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61551.php

Накануне Рождества Христова в Бресте установили праздничный Краковский вертеп

Экспозиция сразу поднимает настроение яркими красками, запоминающимися образами, сложной механикой движения фигур. Можно надолго застыть перед Рождественским краковским вертепом, рассматривая мелкие тщательно выписанные и выполненные фигурки, вспоминая библейские сюжеты. Или обратить внимание на экспозиционные плакаты с подробным описанием технологии, архитектуры и традиции краковской батлейки.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 декабря 2018 года в филиале «Спасенные художественные ценности» открылась выставка «Кракаўскія калядныя батлейкі», организованная при поддержке Генерального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мининформ ограничил доступ к 11 сайтам за ненадлежащую рекламу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика