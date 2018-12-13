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В Беларуси разыгрывают джекпот почти в 1,5 миллиона долларов

14.12.2018 12:22 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси разыгрывают джекпот, который превысил отметку в 3 миллиона рублей. Одна из самых крупных сумм в истории белорусских лотерей разыгрывается в «Спортлото 6 из 49».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Джекпот накопился с первого тиража — с 11 декабря 2014 года. Напомним, в сентябре прошлого года джекпот превысил отметку в 1 миллион рублей, а в мае — 2 миллиона рублей.

Чтобы стать победителем в «Спортлото 6 из 49» и забрать джекпот, нужно угадать 6 из 6 выпавших чисел. Пока участникам этой лотереи удавалось угадать только 5 из 6 выпавших номеров — таких 82 игрока.

Игрок, угадавший все 6 чисел, станет обладателем всей суммы джекпота — выигрыши в электронных интерактивных играх в Беларуси не облагаются налогами.

 
 
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В Беларуси разыгрывают джекпот, который превысил отметку в 3 миллиона рублей.
 
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