Volkswagen представил новую версию Touareg с запасом хода 1000 километров

Представленный весной этого года в Китае Volkswagen Touareg третьего поколения (до Беларуси кроссовер добрался осенью) обзавелся гибридной модификацией PHEV с возможностью подзарядки тяговой батареи от розетки.





Премьерный показ гибридного Touareg также состоялся в КНР — его продажи на местном рынке начнутся в начале следующего года. И если у бензоэлектрического Touareg трехлитровому V6 TSI мощностью 333 лошадиные силы ассистировал 47-сильный электромотор, то у машины нового поколения — бензиновая турбо-«четверка» TSI объемом 2 л, работающая в тандеме с электродвигателем с отдачей 136 сил (установлен он между ДВС и 8-ступенчатым «автоматом»). Суммарная мощность нового гибрида — 367 «лошадок», максимальный крутящий момент достигает 700 Нм.





Новый Touareg PHEV располагает полным приводом, а паспортная дальность хода равна 1000 км, 60 км из которых автомобиль способен проехать на электротяге. Расход топлива в Volkswagen не указывают. Зато известна стоимость «подзаряжаемого» гибрида Touareg — в Китае это около 109 тыс. долларов в пересчете.





Тем временем в Европе для нового Touareg подготовлен один из первых комплектов доработки — от немецкого тюнинг-ателье ABT. С помощью новой электронной прошивки мощность трехлитрового дизеля TDI выросла с 286 до 330 лошадиных сил, а крутящий момент — с 600 до 650 Нм.





Для дизельного Touareg немецкое бюро предлагает также оригинальные колесные диски диаметром от 20 до 22 дюймов, снаружи появились логотипы с названием фирмы — кроме того, эмблема ABT проецируется на асфальт при открывании дверей. О стоимости тюнинг-пакета для нового Touareg информации нет.