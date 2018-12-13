Изменен режим работы медучреждений в декабре







Минздрав сообщил, как будет организована работа медицинских учреждений в рождественские и предновогодние дни.

Режим работы больничных организаций:

22 и 29 декабря (суббота) — по графику субботнего дня,

23 и 30 декабря (воскресенье) — выходного дня,

24 и 31 декабря (понедельник) — рабочего дня,

25 декабря (вторник) — праздничного дня.

Амбулаторно-поликлинические, санэпидеморганизации, а также переливания крови, аптеки и организации медтехники:

22 и 29 декабря (суббота) будут работать по графику рабочего дня,

23 и 30 декабря (воскресенье) – выходного дня,

24 и 31 декабря (понедельник) – субботнего дня,

25 декабря (вторник) — праздничного дня.

На время рождественских и новогодних праздников служба скорой (неотложной) медпомощи перейдет в режим повышенной готовности. Усилят работу и приемные отделения больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации.