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Изменен режим работы медучреждений в декабре

14.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Минздрав сообщил, как будет организована работа медицинских учреждений в рождественские и предновогодние дни.

 

Режим работы больничных организаций:

22 и 29 декабря (суббота)  — по графику субботнего дня,
23 и 30 декабря (воскресенье) — выходного дня,
24 и 31 декабря (понедельник) — рабочего дня,
25 декабря (вторник) — праздничного дня.

 

Амбулаторно-поликлинические, санэпидеморганизации, а также переливания крови, аптеки и организации медтехники:

22 и 29 декабря (суббота) будут работать по графику рабочего дня,
23 и 30 декабря (воскресенье) – выходного дня,
24 и 31 декабря (понедельник) – субботнего дня,
25 декабря (вторник) — праздничного дня.

 

На время рождественских и новогодних праздников служба скорой (неотложной) медпомощи перейдет в режим повышенной готовности. Усилят работу и приемные отделения больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации.


 
Теги: Могилев
 
 
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  Минздрав сообщил, как будет организована работа медицинских учреждений в рождественские и предновогодние дни.   Режим работы больничных организаций: 22 и 29...
 
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