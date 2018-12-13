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Изменен режим работы медучреждений в декабре
14.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Режим работы больничных организаций:
22 и 29 декабря (суббота) — по графику субботнего дня,
Амбулаторно-поликлинические, санэпидеморганизации, а также переливания крови, аптеки и организации медтехники:
22 и 29 декабря (суббота) будут работать по графику рабочего дня,
На время рождественских и новогодних праздников служба скорой (неотложной) медпомощи перейдет в режим повышенной готовности. Усилят работу и приемные отделения больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации.
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Минздрав сообщил, как будет организована работа медицинских учреждений в рождественские и предновогодние дни. Режим работы больничных организаций: 22 и 29...
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