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Исследовать или восстановить VIN-код автомобиля можно в Жлобине и в Рогачёве

14.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Исследовать или восстановить VIN-код автомобиля можно в Жлобине и в Рогачёве

Почему сегодня выявляется много «перебитых» машин и возможно ли восстановить поврежденный VIN? Об этом рассказал Романов Руслан Александрович, начальник Жлобинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

Актуальность темы исследования идентификационных номеров обострилась в 2014-2016 годах, когда количество ввозимых в Беларусь автомобилей увеличилось в разы. В нашу страну потоком пошли подержанные иномарки. Однако для некоторых свежеиспеченных автовладельцев «счастливый случай» обернулся головной болью. Начиналась она при регистрации машин в ГАИ. Вдруг выяснялось, что происхождение транспорта, а точнее, его прошлое вызывает сомнения. Вопросы возникали к подлинности VIN-кода. Для тех, кто не в курсе: так называется уникальный идентификационный номер транспортного средства. 

VIN – это идентификационный номер автомобиля, который можно сравнить с личным номером паспорта у человека.
В практической деятельности нередко приходится сталкиваться с вносимыми изменениями VIN-кода. В первом случае – это умышленные изменения с целью легализации «криминальных» автомобилей, во втором – изменения, возникающее в результате небрежного ухода или длительной эксплуатации автомобиля, а также повреждений, образованных при ДТП, в результате чего VIN-код становится нечитаемым.

«Криминальные» автомобили, как отмечает эксперт, в основном приезжают из МРЭО, когда при постановке на учет или снятии с него у инспектора возникают сомнения, не был ли номер видоизменен. В связи с чем инициируется проведение исследований маркировочных обозначений транспортных средств с целью установления всех обстоятельств. Иногда сотрудники правоохранительных органов получают анонимные сообщения о «подозрительном авто».

Кроме автомобилей с намеренно изменённым номером, на экспертизу поступают и авто с поврежденными коррозией или деформированными VIN после ДТП. Чтобы при снятии с учета такой машины либо прохождении техосмотра у инспектора не возникло сомнений в подлинности VIN, автовладелец может заранее обратиться в органы Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь с заявлением о проведении соответствующего исследования на платной основе и получения в результате заключения экспертизы. Это позволит без проблем и потери времени снять или поставить авто на учет либо пройти техосмотр.

Поврежденный или частично уничтоженный VIN-код можно восстановить при наличии определённых навыков и специального оборудования.

Возможность исследования и восстановления VIN-кода автомобилей имеется в Жлобинском межрайонном отделе и других территориальных подразделениях Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь Гомельской области.

Все заинтересованные граждане могут обращаться в Жлобинский МРО ГКСЭ Республики Беларусь по адресу: г. Жлобин, ул. Урицкого, 47 или по  телефонам: 8(02334)4-63-38, +375296842889.

Р.Романов,

начальник Жлобинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

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Почему сегодня выявляется много «перебитых» машин и возможно ли восстановить поврежденный VIN? Об этом рассказал Романов Руслан Александрович,...
 
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