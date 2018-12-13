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Исследовать или восстановить VIN-код автомобиля можно в Жлобине и в Рогачёве
14.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Почему сегодня выявляется много «перебитых» машин и возможно ли восстановить поврежденный VIN? Об этом рассказал Романов Руслан Александрович, начальник Жлобинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.
Актуальность темы исследования идентификационных номеров обострилась в 2014-2016 годах, когда количество ввозимых в Беларусь автомобилей увеличилось в разы. В нашу страну потоком пошли подержанные иномарки. Однако для некоторых свежеиспеченных автовладельцев «счастливый случай» обернулся головной болью. Начиналась она при регистрации машин в ГАИ. Вдруг выяснялось, что происхождение транспорта, а точнее, его прошлое вызывает сомнения. Вопросы возникали к подлинности VIN-кода. Для тех, кто не в курсе: так называется уникальный идентификационный номер транспортного средства.
VIN – это идентификационный номер автомобиля, который можно сравнить с личным номером паспорта у человека.
«Криминальные» автомобили, как отмечает эксперт, в основном приезжают из МРЭО, когда при постановке на учет или снятии с него у инспектора возникают сомнения, не был ли номер видоизменен. В связи с чем инициируется проведение исследований маркировочных обозначений транспортных средств с целью установления всех обстоятельств. Иногда сотрудники правоохранительных органов получают анонимные сообщения о «подозрительном авто».
Кроме автомобилей с намеренно изменённым номером, на экспертизу поступают и авто с поврежденными коррозией или деформированными VIN после ДТП. Чтобы при снятии с учета такой машины либо прохождении техосмотра у инспектора не возникло сомнений в подлинности VIN, автовладелец может заранее обратиться в органы Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь с заявлением о проведении соответствующего исследования на платной основе и получения в результате заключения экспертизы. Это позволит без проблем и потери времени снять или поставить авто на учет либо пройти техосмотр.
Поврежденный или частично уничтоженный VIN-код можно восстановить при наличии определённых навыков и специального оборудования.
Возможность исследования и восстановления VIN-кода автомобилей имеется в Жлобинском межрайонном отделе и других территориальных подразделениях Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь Гомельской области.
Все заинтересованные граждане могут обращаться в Жлобинский МРО ГКСЭ Республики Беларусь по адресу: г. Жлобин, ул. Урицкого, 47 или по телефонам: 8(02334)4-63-38, +375296842889.
Р.Романов,
начальник Жлобинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.
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Почему сегодня выявляется много «перебитых» машин и возможно ли восстановить поврежденный VIN? Об этом рассказал Романов Руслан Александрович,...
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