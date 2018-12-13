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Серьезная профессия для сильных духом: узнай, как стать экспертом-криминалистом в Жлобине

14.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Серьезная профессия для сильных духом: узнай, как стать экспертом-криминалистом в Жлобине

Жлобинский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь объявляет отбор кандидатов для поступления в УО «Академия МВД Республики Беларусь».

В 2013 году в нашей стране образовался новый орган – Государственный комитет судебных экспертиз, который объединил в себе многие разрозненные подразделения. Сотрудники комитета занимаются производством судебных экспертиз, ведут учёт отпечатков рук и голоса, оказывают криминалистическое сопровождение правоохранительным органам на местах происшествий. Работа в комитете интересна, престижна и очень важна.

Желающим стать экспертами-криминалистами предлагается поступить в УО «Академия МВД Республики Беларусь» на специальность «Судебные криминалистические экспертизы» в интересах Государственного комитета судебных экспертиз за счёт средств республиканского бюджета. Форма обучения – очная. Срок обучения – 4 года. По окончанию выпускникам присваивается квалификация «Юрист. Эксперт-криминалист».

Для поступления необходимо пройти медицинскую комиссию и вступительное испытание в форме централизованного тестирования по следующим предметам: русский язык/белорусский язык (на выбор абитуриента), иностранный язык, обществоведение.

Отбор кандидатов и оформление необходимых документов осуществляет Жлобинский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

По вопросу поступления обращаться в Жлобинский межрайонный отдел по адресу: г. Жлобин, ул. Урицкого, 47. Телефоны для справок: 8(02334)46338, +375296842889, +375292983183.


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Жлобинский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь объявляет отбор кандидатов для поступления в УО...
 
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