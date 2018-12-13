|
В Жлобине пройдет акция «Подписка-2019» с розыгрышем призов
14.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Уважаемые жлобинчане!
17 декабря с 9.30 до 13.00 в отделении почтовой связи № 6 (мкр-н 3, д. 11) пройдёт День подписчика.
Тем, кто выпишет районку на квартал и более, будут вручены сувениры с логотипом газеты.
18 декабря с 10.00 до 11.00 в городском центре культуры (площадь Освободителей) состоится районная акция «Подписка-2019» с розыгрышем призов.
Напоминаем, что теперь подписаться на газету «Новы дзень» можно не выходя из дома и не обращаясь на почту, но газета всё равно придёт к вам домой. Для этого вам необходимо заполнить форму на сайте не позднее 23-го числа текущего месяца и оплатить подписку через ЕРИП.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые жлобинчане! 17 декабря с 9.30 до 13.00 в отделении почтовой связи № 6 (мкр-н 3, д. 11) пройдёт День подписчика. Тем, кто выпишет районку на квартал и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)