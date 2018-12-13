В Жлобине пройдет акция «Подписка-2019» с розыгрышем призов

Уважаемые жлобинчане!

17 декабря с 9.30 до 13.00 в отделении почтовой связи № 6 (мкр-н 3, д. 11) пройдёт День подписчика.

Тем, кто выпишет районку на квартал и более, будут вручены сувениры с логотипом газеты.

18 декабря с 10.00 до 11.00 в городском центре культуры (площадь Освободителей) состоится районная акция «Подписка-2019» с розыгрышем призов.

Напоминаем, что теперь подписаться на газету «Новы дзень» можно не выходя из дома и не обращаясь на почту, но газета всё равно придёт к вам домой. Для этого вам необходимо заполнить форму на сайте не позднее 23-го числа текущего месяца и оплатить подписку через ЕРИП.





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