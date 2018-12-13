В Минске открыли спецместо, чтобы бить посуду от злости или на удачу

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«Если человек не готов идти к терапевту, но есть злость, которую нужно выплеснуть сегодня — можно, например, распечатать фото обидевшего человека и прийти в “Бей посуду!”, — рассказывает один из создателей аттракциона, психолог Павел Ляшкевич. — У нас были такие случаи, когда приходили люди, расстроенные преподавателями или ГАИ, и вешали фотографии на заднюю стенку. Спасаем таким образом и обидчиков от травм... Но вообще, конечно, с психологией нужно работать более глубоко».