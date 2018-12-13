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В Минске открыли спецместо, чтобы бить посуду от злости или на удачу

14.12.2018 12:07 — Разное | UDF  
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Фото: qz.by
Побуянить стоит от 10 рублей. Посуду можно недорого купить на месте или принести свою.

Антистрессовый аттракцион «Бей посуду!» открылся еще летом на Куйбышева, 22 под брендом сети квест-комнат Quest Zone, сообщает ExitGames.by. Организаторы предлагают бить посуду — в одиночку, семейной парой или компанией.

Аттракцион представляет собой помещение, похожее на тир. В одном конце — стойка, за которой становится бросающий. Напротив на стене размещена арматура, в которую нужно бросать хрупкие предметы.

Арматура закреплена специальным образом, чтобы посуда наиболее эффективно разбивалась, а осколки не долетали до бросающего. Тем не менее, согласно технике безопасности, участникам аттракциона выдают защитные маски или очки. Пьяные к участию не допускаются.

Организаторы отмечают, что бить посуду можно и просто для веселья, и чтобы снять стресс.

«Если человек не готов идти к терапевту, но есть злость, которую нужно выплеснуть сегодня — можно, например, распечатать фото обидевшего человека и прийти в “Бей посуду!”, — рассказывает один из создателей аттракциона, психолог Павел Ляшкевич. — У нас были такие случаи, когда приходили люди, расстроенные преподавателями или ГАИ, и вешали фотографии на заднюю стенку. Спасаем таким образом и обидчиков от травм... Но вообще, конечно, с психологией нужно работать более глубоко».


В посудном арсенале есть бутылки, банки, чашки и тарелки разных размеров. Можно перманентным маркером подписать посуду перед броском, чтобы символически разбить что-то неприятное. Или разбить на счастье.



Организаторы предлагают на выбор три сета: 7 предметов (15 рублей), 12 предметов (25 рублей) и 30 предметов (50 рублей). Можно купить за 25 или 50 рублей подарочный сертификат. Можно приходить и со своей посудой. Тогда оплатить нужно будет только время: 10 рублей за вход. Бронируется помещение на полчаса.

Отходы утилизируются экологично, специальным сервисом.

Приходят бить посуду приходят разные люди: компании, семейные пары, молодожены, дети (в сопровождении взрослых) и пожилые люди.

Корпус завода «Горизонт» на Куйбышева, 22 несколько лет назад превратился в «креативный кластер»: там размещаются квесты, танцевальные школы, кафе и антикафе. Quest Zone помимо аттракциона «Бей посуду!» владеет также одной из крупнейших в Минске сетей квест-комнат.

 
Теги: Минск
 
 
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Побуянить стоит от 10 рублей. Посуду можно недорого купить на месте или принести свою.
 
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