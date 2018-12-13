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В Минске открыли спецместо, чтобы бить посуду от злости или на удачу
Фото: qz.by
Антистрессовый аттракцион «Бей посуду!» открылся еще летом на Куйбышева, 22 под брендом сети квест-комнат Quest Zone, сообщает
Аттракцион представляет собой помещение, похожее на тир. В одном конце — стойка, за которой становится бросающий. Напротив на стене размещена арматура, в которую нужно бросать хрупкие предметы.
Арматура закреплена специальным образом, чтобы посуда наиболее эффективно разбивалась, а осколки не долетали до бросающего. Тем не менее, согласно технике безопасности, участникам аттракциона выдают защитные маски или очки. Пьяные к участию не допускаются.
Организаторы отмечают, что бить посуду можно и просто для веселья, и чтобы снять стресс.
«Если человек не готов идти к терапевту, но есть злость, которую нужно выплеснуть сегодня — можно, например, распечатать фото обидевшего человека и прийти в “Бей посуду!”, — рассказывает один из создателей аттракциона, психолог Павел Ляшкевич. — У нас были такие случаи, когда приходили люди, расстроенные преподавателями или ГАИ, и вешали фотографии на заднюю стенку. Спасаем таким образом и обидчиков от травм... Но вообще, конечно, с психологией нужно работать более глубоко».
В посудном арсенале есть бутылки, банки, чашки и тарелки разных размеров. Можно перманентным маркером подписать посуду перед броском, чтобы символически разбить что-то неприятное. Или разбить на счастье.
Организаторы
Отходы утилизируются экологично, специальным сервисом.
Приходят бить посуду приходят разные люди: компании, семейные пары, молодожены, дети (в сопровождении взрослых) и пожилые люди.
Корпус завода «Горизонт» на Куйбышева, 22 несколько лет назад превратился в «креативный кластер»: там размещаются квесты, танцевальные школы, кафе и антикафе. Quest Zone помимо аттракциона «Бей посуду!» владеет также одной из крупнейших в Минске сетей квест-комнат.
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Побуянить стоит от 10 рублей. Посуду можно недорого купить на месте или принести свою.
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