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Мининформ ограничил доступ к 11 сайтам за ненадлежащую рекламу
Министерство информации ограничило доступ к 11 интернет-ресурсам. Всему виной ненадлежащая реклама,
Решение о блокировке было принято после письменного уведомления от Министерства антимонопольного регулирования и торговли на основании статей 38, 51−1 Закона «О средствах массовой информации».
«Принято решение об ограничении доступа к одиннадцати интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы о предоставлении займов неограниченному кругу лиц», — рассказали в министерстве.
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