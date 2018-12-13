Мининформ ограничил доступ к 11 сайтам за ненадлежащую рекламу

Министерство информации ограничило доступ к 11 интернет-ресурсам. Всему виной ненадлежащая реклама, сообщается на сайте ведомства.

Решение о блокировке было принято после письменного уведомления от Министерства антимонопольного регулирования и торговли на основании статей 38, 51−1 Закона «О средствах массовой информации».

«Принято решение об ограничении доступа к одиннадцати интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы о предоставлении займов неограниченному кругу лиц», — рассказали в министерстве.