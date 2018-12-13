Лукашенко призывает Россию не шантажировать Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает Москву развивать союзные отношения без шантажа.

"Шантажировать Беларусь, наклонить, стать коленом на грудь – бесполезно", - заявил А.Лукашенко на пресс-конференции российским СМИ в пятницу в Минске.

Он подчеркнул, что интеграция Беларуси и России должна развиваться "во имя единения народов" и без "закулисных махинаций".

"Надо исполнять договор (Союзный договор – ИФ) и идти шаг за шагом по выполнению этих соглашений", - продолжил президент. Вместе с тем глава государства отметил, что "чем копать вглубь, надо снять вопросы, лежащие на поверхности".

Кроме того, он сообщил, что накануне получил информацию, что "правительство России понимает, что надо идти шаг за шагом, решать экономические вопросы". "У нас, у Беларуси и России, приняты решения, давно надо было это исполнять. И если это так, то мы двумя руками "за", - сказал президент.