«Окно в Россию»: Лукашенко рассказал о вкладе СМИ в сохранение славянского мира

В Минске российские журналисты встречаются с президентом Александром Лукашенко. Беседой с белорусским лидером заканчивается большой пресс-тур по стране с участием корреспондентов и блогеров из 44 регионов России, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Глава государства уже успел ответить на некоторые вопросы журналистов. В частности, отметил важность регионального сотрудничества между странами. По мнению Лукашенко, именно регионы могут способствовать росту экономики и увеличению товарооборота. В лучшие годы он достигал почти 50 миллиардов долларов.

По словам Лукашенко, в повестке дня белорусско-российского сотрудничества остаются нерешенные вопросы, которые в ближайшее время будут рассмотрены на высшем уровне. И не только в формате Союзного государства, но и ЕАЭС. Как отметил белорусский лидер, в любом партнерстве важны равные права стран.

«Когда мы говорим о равных условиях, это не значит, что все собрать в кучу и поровну поделить. Я тоже часто говорю: если взять сложить достояние белорусов и россиян, поделить поровну, Беларусь захлебнется. Нам столько не надо. Мы это не освоим. Нам надо только то, что нам положено, что мы можем заработать собственными руками и мозгами. Нам больше ничего не надо», – отметил Александр Лукашенко.

При всем этом белорусский президент считает возникающие споры рабочими моментами. И журналистам не нужно раздувать из этого информационное пламя. Правда, Александр Лукашенко посетовал, что россияне почему-то о Беларуси знают мало. И зачастую не имеют возможности получить полного и объективного представления о республике.



«Вы для нас сегодня, как бы там не юродствовали некоторые у вас, да и у нас, – это настоящее окно в нашу Россию. Потому что хоть чуть-чуть, хоть миллиграмм информации, приехав домой, получат наши братья россияне от вас там о настоящей Беларуси», – сказал Лукашенко.

Затронул Александр Лукашенко и тему славянского мира. Заявил, что Беларусь сделает все возможное, чтобы прийти к согласию между славянами. К слову, этому могут помочь и представители СМИ. По словам Лукашенко, очень много конфликтов в мире именно из-за фейковых новостей. Поэтому очень важно писать только правду, при этом никогда не терять авторский самоконтроль при написании материалов.

Во встрече с президентом Беларуси принимает участие порядка 80 представителей российских региональных СМИ.