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Ученые Союзного государства обсудили развитие современных технологий

14.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Развитие современных технологий обсуждают в Минске. В столице Беларуси открылись научные чтения.

В них участвуют преподаватели вузов и чиновники из Беларуси и России. Задача форума – объединить подходы в развитии науки в Союзном государстве и разработать практические рекомендации по повышению качества жизни.

«Площадка позволит объединить усилия ученых и специалистов, обсудить дальнейшее развитие, поговорить о том, как нам нарастить ВВП», – заявил ректор Белорусского государственного технического университета Игорь Войтов. 

«Мы должны все наши усилия направить на то, чтобы человек жил лучше. И не только не в плане потребления, но и духовно, культурно. Мы видим, как интенсивно развиваются науки о жизни, цифровые технологии. И в итоге это все должно привести к повышению качества нашей жизни», – отметил заместитель президента Российской академии наук Владимир Иванов.

Это первая подобная встреча в Минске. В будущем ее хотят сделать ежегодной.

Напомним, ранее министерства спорта России и Беларуси договорились вместе готовить чемпионов.    



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Теги: Минск
 
 
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В научных чтениях участвуют преподаватели вузов и чиновники из Беларуси и России.
 
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