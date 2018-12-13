Ученые Союзного государства обсудили развитие современных технологий

Развитие современных технологий обсуждают в Минске. В столице Беларуси открылись научные чтения.

В них участвуют преподаватели вузов и чиновники из Беларуси и России. Задача форума – объединить подходы в развитии науки в Союзном государстве и разработать практические рекомендации по повышению качества жизни.

«Площадка позволит объединить усилия ученых и специалистов, обсудить дальнейшее развитие, поговорить о том, как нам нарастить ВВП», – заявил ректор Белорусского государственного технического университета Игорь Войтов.



«Мы должны все наши усилия направить на то, чтобы человек жил лучше. И не только не в плане потребления, но и духовно, культурно. Мы видим, как интенсивно развиваются науки о жизни, цифровые технологии. И в итоге это все должно привести к повышению качества нашей жизни», – отметил заместитель президента Российской академии наук Владимир Иванов.



Это первая подобная встреча в Минске. В будущем ее хотят сделать ежегодной.