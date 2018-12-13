|
Ученые Союзного государства обсудили развитие современных технологий
14.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Развитие современных технологий обсуждают в Минске. В столице Беларуси открылись научные чтения.
В них участвуют преподаватели вузов и чиновники из Беларуси и России. Задача форума – объединить подходы в развитии науки в Союзном государстве и разработать практические рекомендации по повышению качества жизни.
«Площадка позволит объединить усилия ученых и специалистов, обсудить дальнейшее развитие, поговорить о том, как нам нарастить ВВП», – заявил ректор Белорусского государственного технического университета Игорь Войтов.
Напомним, ранее министерства спорта России и Беларуси договорились
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В научных чтениях участвуют преподаватели вузов и чиновники из Беларуси и России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)