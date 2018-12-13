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«Все были против, и я тайно поступила в училище»: женщина-тракторист рассказала о работе и семье
Этой женщиной восхищаются во всей Минской области. Она – водитель с огромным стажем. Уже почти 45 лет за рулём, причём не просто автомобиля, а трактора.
Сколько наград в её домашнем уголке почёта, Татьяна сказать затрудняется – уже сбилась со счёта. О своих орденах и дипломах говорит скромно, считает, что такое внимание, прежде всего, из-за не совсем женской профессии. Но всё же не отрицает – получила всё заслуженно.
Близкие Татьяны обожают, как она готовит. В списке самых любимых блюд – блины. Их хозяйка старается готовить почаще. От лакомства не отказываются и домашние питомцы.
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Этой женщиной восхищаются во всей Минской области. Она – водитель с огромным стажем. Уже почти 45 лет за рулём, причём не просто автомобиля, а трактора.
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