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Гигантская люстра в виде Солнечной системы и часы в подарок президентам: показываем работы мастера из Станьково
Дом Андрея Мартынюка – настоящий музей. Причём, экскурсия начинается ещё на входе, рассказали в программе
Снаружи здание напоминает машину времени, все механизмы постоянно в движении.
Внутри сказка продолжается. От количества авторских работ глаза разбегаются. Узнать точное время здесь можно из любого конца дома. Для того чтобы сосчитать все часы, не хватит пальцев. Обычных вариантов здесь не найдёшь. У каждой работы – своя задумка, обязательно с изюминкой.
Но отнюдь не все изделия Андрея тикают. Мастер может сделать из дерева всё, что угодно. Есть настольные лампы, сувениры. Пожалуй, самый яркий объект в доме – гигантская люстра в виде Солнечной системы.
Андрей Мартынюк:
В какие страны уехали Ваши работы?
Даже ёлка, которую, кстати, уже нарядили – также деревянная ручная работа. Вот уже 5 лет она – главное новогоднее украшение в семье творца.
Механизм некоторых работ впечатляет своей сложностью исполнения. Не удивительно, ведь по специальности Андрей – инженер. Все детали – полностью деревянные, каждую из них мастер делает вручную.
Андрей Мартынюк:
Кроме занятий творчеством в своей домашней мастерской, Андрей работает методистом в районном центре народного творчества. Здесь даже есть постоянная экспозиция, посвящённая автору. Во главе выставки особая гордость мастера – кинетический театр. На 4 сценах – главные народные праздники страны в исполнении необычных «живых» кукол.
Лидия Драчинская, директор Дзержинского районного центра культуры и народного творчества:
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Гигантская люстра в виде Солнечной системы и часы в подарок президентам: показываем работы мастера из Станьково
Дом Андрея Мартынюка – настоящий музей. Причём, экскурсия начинается ещё на входе, рассказали в программе «Центральный регион». Снаружи здание напоминает машину...
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