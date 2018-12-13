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Водитель легковушки уснул за рулем и врезался в грузовик в Пинском районе
14.12.2018 12:47 — Разное | Аргументы и факты
ДТП произошло около 4:10 на дороге Ивацевичи-Пинск-Столин.
27-летний житель Ровно, будучи сильно утомленным, уснул за рулем ВАЗ-2108. В результате он водитель выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scаnia. За его рулем был 51-летний мужчина, пишет
В результате аварии пострадал 28-летний пассажир легковушки, также житель Ровно.
У мужчины диагностировали перелом голеностопного сустава, но однако от госпитализации и прохождения судебной медицинской экспертизы он отказался и уехал домой. Проводится проверка.
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В результате аварии пострадал 28-летний пассажир легковушки, также житель Ровно.
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