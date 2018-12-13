Водитель легковушки уснул за рулем и врезался в грузовик в Пинском районе

ДТП произошло около 4:10 на дороге Ивацевичи-Пинск-Столин.

27-летний житель Ровно, будучи сильно утомленным, уснул за рулем ВАЗ-2108. В результате он водитель выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scаnia. За его рулем был 51-летний мужчина, пишет БЕЛТА .

В результате аварии пострадал 28-летний пассажир легковушки, также житель Ровно.

У мужчины диагностировали перелом голеностопного сустава, но однако от госпитализации и прохождения судебной медицинской экспертизы он отказался и уехал домой. Проводится проверка.