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Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь почти на 1 млн руб.
14.12.2018 12:42 — Разное | Аргументы и факты
Перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике на общую сумму 988,79 тыс. рублей определен Постановлением Совета Министров Беларуси от 12 декабря 2018 года №893, сообщает
В Сирию отгрузят два самосвала и автобус МАЗ, тренажеры, одежду, обувь, мебель, искусственные клапаны сердца, лекарственные средства, сухое цельное молоко.
Министерству финансов поручено возместить необходимые транспортные, командировочные и другие расходы.
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Белорусская сторона передаст Сирии в том числе два самосвала и автобус МАЗ.
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