Астрономы нашли планету, которая исчезает с рекордной скоростью

Телескоп «Хаббл» обнаружил планету, которая испаряется с рекордной скоростью. Об этом пишет phys.org со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics.



Фото: NASA, ESA, and D. Player (STScI)

Астрономы выяснили, что «горячий Нептун» GJ 3470b в созвездии Рака на расстоянии 97 световых лет от Земли потеряла уже порядка 35% своей массы из-за испарения водорода и гелия в своей атмосфере.

В случае с GJ 3470b это происходит со скоростью в 100 раз быстрее в сравнении с ранее открытой аналогичной планетой GJ 436b. Подобное явление объясняется тем, что «горячие нептуны» получают сильные радиационные удары от звезд-хозяев, которые «нагревают» атмосферу планет и с течением времени делают их меньше.

«GJ 3470b теряет больше своей массы, чем любая другая планета, которую мы когда-либо видели. Всего через несколько миллиардов лет от нее может остаться лишь половина», — уточнил профессор Дэвид Синг, автор исследования.

Синг и его команда надеются в будущем изучить больше похожих экзопланет и подробнее узнать о природе подобного явления.