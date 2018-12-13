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Астрономы нашли планету, которая исчезает с рекордной скоростью
Телескоп «Хаббл» обнаружил планету, которая испаряется с рекордной скоростью. Об этом
Астрономы выяснили, что «горячий Нептун» GJ 3470b в созвездии Рака на расстоянии 97 световых лет от Земли потеряла уже порядка 35% своей массы из-за испарения водорода и гелия в своей атмосфере.
В случае с GJ 3470b это происходит со скоростью в 100 раз быстрее в сравнении с ранее открытой аналогичной планетой GJ 436b. Подобное явление объясняется тем, что «горячие нептуны» получают сильные радиационные удары от звезд-хозяев, которые «нагревают» атмосферу планет и с течением времени делают их меньше.
«GJ 3470b теряет больше своей массы, чем любая другая планета, которую мы когда-либо видели. Всего через несколько миллиардов лет от нее может остаться лишь половина», — уточнил профессор Дэвид Синг, автор исследования.
Синг и его команда надеются в будущем изучить больше похожих экзопланет и подробнее узнать о природе подобного явления.
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Она находится в созвездии Рака на отдалении 97 световых лет от Земли.
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