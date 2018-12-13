Пинский РОВД призывает жителей и гостей района соблюдать меры безопасности в местах массовых гуляний



В новогодние и рождественские праздники милиция в очередной раз напоминает, что праздник праздником, но распитие пива и алкогольных напитков в общественных местах запрещены. За данное правонарушение предусмотрен штраф достигающий 367,5 рубля. Именно лица, находящиеся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и становятся жертвами преступлений, заканчивая новогодние и рождественские праздники на больничной койке. Стоит ли себе усложнять жизнь?

Хотелось бы обратиться к родителям, имеющим несовершеннолетних детей!

Дети чаще всего становятся объектом различных преступлений в силу своей беспомощности и доверчивости, физической слабости и недостаточного жизненного опыта. Объясните своему ребенку, что если он потерялся, ему необходимо, прежде всего, обратиться за помощью к людям в форменной одежде (врачам, военным, МЧС, ЖКХ, милиции, на вахту в ближайшее предприятие). Не ленитесь объяснять детям, что им в ваше отсутствие нельзя открывать входные двери в квартиру никому, кем бы ни представились незваные гости и чтобы они ни попросили, а следует сразу же звонить вам. Такие действия намного осложнят жизнь различного рода мошенникам и обезопасят вас и ваших детей.

В праздничные дни, особенно во время ночных гуляний, усильте контроль за вашими детьми. Старайтесь ограничить их от посещения мест массовых гуляний, посещения родственников и друзей после 23.00.

Ежегодно во время проведения таких мероприятий приходится слышать искренние раскаяния тех родителей, чьих детей задержали сотрудники милиции в ночное время да еще в состоянии опьянения. Ведь в данном случае штрафные санкции налагаются на детей старше 14 лет за недостойное поведение и их родителей за то, что не воспитали своих детей надлежащим образом.

По поводу мест массовых гуляний граждан.

В текущем году, как и в предыдущие годы, в местах массовых гуляний будут работать сотрудники милиции, которыми будет осуществляться охрана общественного порядка. Убедительно просим жителей района не приходить в данные места в состоянии опьянения, не приносить алкогольные напитки и все то, что запрещено законодательно в гражданском обороте, а также взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, колющие и режущие предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, напитки в стеклянной таре, тетрапакетах и пластиковых бутылках.

При обнаружении бесхозных, подозрительных предметов либо при наличии информации об угрозе общественному порядку и безопасности просим незамедлительно информировать сотрудников органов внутренних дел или сообщать в милицию по телефонам: 102, 31-70-25 или 687-75-46 (Velcom).

Уважаемые жители и гости Пинского района! От имени сотрудников Пинского РОВД примите искренние поздравления с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Могу заверить, что сотрудники милиции и в наступающем 2019 году приложат все усилия, необходимые для обеспечения вашей безопасности, чтобы вам было приятно отдыхать, чтобы вы со своими родными и близкими всегда чувствовали себя в безопасности!

Сергей Козак,

начальник Пинского РОВД.