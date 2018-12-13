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Пинский РОВД призывает жителей и гостей района соблюдать меры безопасности в местах массовых гуляний
14.12.2018 — Разное | Полесская правда
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Хотелось бы обратиться к родителям, имеющим несовершеннолетних детей!
Дети чаще всего становятся объектом различных преступлений в силу своей беспомощности и доверчивости, физической слабости и недостаточного жизненного опыта. Объясните своему ребенку, что если он потерялся, ему необходимо, прежде всего, обратиться за помощью к людям в форменной одежде (врачам, военным, МЧС, ЖКХ, милиции, на вахту в ближайшее предприятие). Не ленитесь объяснять детям, что им в ваше отсутствие нельзя открывать входные двери в квартиру никому, кем бы ни представились незваные гости и чтобы они ни попросили, а следует сразу же звонить вам. Такие действия намного осложнят жизнь различного рода мошенникам и обезопасят вас и ваших детей.
Ежегодно во время проведения таких мероприятий приходится слышать искренние раскаяния тех родителей, чьих детей задержали сотрудники милиции в ночное время да еще в состоянии опьянения. Ведь в данном случае штрафные санкции налагаются на детей старше 14 лет за недостойное поведение и их родителей за то, что не воспитали своих детей надлежащим образом.
По поводу мест массовых гуляний граждан.
В текущем году, как и в предыдущие годы, в местах массовых гуляний будут работать сотрудники милиции, которыми будет осуществляться охрана общественного порядка. Убедительно просим жителей района не приходить в данные места в состоянии опьянения, не приносить алкогольные напитки и все то, что запрещено законодательно в гражданском обороте, а также взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, колющие и режущие предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, напитки в стеклянной таре, тетрапакетах и пластиковых бутылках.
Уважаемые жители и гости Пинского района! От имени сотрудников Пинского РОВД примите искренние поздравления с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Могу заверить, что сотрудники милиции и в наступающем 2019 году приложат все усилия, необходимые для обеспечения вашей безопасности, чтобы вам было приятно отдыхать, чтобы вы со своими родными и близкими всегда чувствовали себя в безопасности!
Сергей Козак,
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