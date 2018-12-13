Реальность «без макияжа» и вторых дублей: в Минске пройдет мастер-класс Леонида Пашковского

19 декабря в 19:00 в рамках Международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm пройдет мастер-класс известного travel-блогера, создателя канала «Хочу домой» Леонида Пашковского. Чтобы принять участие в мероприятии и узнать место проведения, нужно пройти регистрацию на сайте фестиваля. Количество мест ограничено.

Леонид Пашковский – это известный путешественник и travel-блогер из Беларуси. Стал известен благодаря короткометражному YouTube-сериалу «Хочу домой» – документальному авторскому видеоблогу о путешествиях в малоизученные страны Земли, о жизни людей, живущих в потенциально опасных точках планеты. Например, на канале можно увидеть захватывающие видеосерии о поездках в Венесуэлу, Индию, Иран, Пакистан и на Кубу, в которых автор раскрывает особенности страны через рассказы местных жителей, часто живущих в нищете и перенаселении, через бытовые ситуации показывая разницу и схожесть людей по всему миру.

«Реальность «без макияжа» и вторых дублей, путешествия, в которые вы не поедете», – так описывает свой контент сам Пашковский. Сейчас на его канале 239 тысяч подписчиков, а за плечами – авторские лекции и воркшопы («Как сделать свое трэвел-шоу и выжить»), участие в фестивалях путешественников (34 Travel Day, Travel Fest) и телешоу (TEDxSadovoeRing, Москва). В 2018 году Леонид Пашковский стал победителем в номинации «Лучший travel-блогер» ежегодного международного конкурса National Geographic Traveler Awards.

В рамках мастер-класса «Документальное кино: как снимать по сценарию, которого нет» Леонид Пашковский расскажет, как снимать видео со сценарием и без. Спикер поделится своим опытом съемки в случаях, когда сюжет создает автор и когда вместо него это делают сами персонажи, расскажет, как планировать съемку документального видео, нужен ли для этого сценарий, что делать, когда все идет не по плану, а также как монтаж работает вместо сценариста.

Модератором мастер-класса станет продюсер, специалист по белорусскому кино Николай Лавренюк. После лекции пройдет сессия вопросов и ответов, а затем у всех желающих будет возможность пообщаться с Леонидом Пашковским в неформальной обстановке. Вход на мероприятие свободный, но необходима регистрация на сайте фестиваля: чтобы организаторы могли связаться с участниками и сообщить им более подробную информацию о мастер-классе, нужно заполнить анкету и оставить свои контактные данные. Количество мест в зрительном зале ограничено, поэтому стоит поторопиться.

Кроме того, на сайте фестиваля velcom Smartfilm продолжается прием заявок на участие в конкурсе. Оставить свои заявки с прикрепленным к ним снятым на смартфон видеороликом (хронометраж – не более 10 минут) можно до 29 декабря включительно.