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Волковыск новогодний: горожан ждут праздничные мероприятия
14.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
С 14 декабря 2018 года по 13 января 2019 года каждую пятницу с 17 до 19 час., субботу с 12 до 14 и с 16 до 18 час. и воскресенье с 12 до 14 час., кроме 6 января будущего года, на городской площади будут проходить новогодние праздничные мероприятия «На волне новогоднего настроения».
В программе: театрализованные музыкальные представления, новогодние хороводы, игры, поздравления Деда Мороза и других сказочных персонажей. Во время проведения мероприятий будут работать выставки-продажи ремесленников и торговые точки.
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С 14 декабря 2018 года по 13 января 2019 года каждую пятницу с 17 до 19 час., субботу с 12 до 14 и с 16 до 18 час. и воскресенье с 12 до 14 час., кроме 6...
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