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Новый год всех гостей на праздник ждет!
14.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
В новогоднюю ночь площадь им. Ленина приглашает гостей и жителей города. В 1.30 начнется праздничный концерт «Новогодний экспресс «Остановка по требованию».
В программе пародии на самых популярных артистов, флэшмобы, зажигательные танцы, а также веселые песни и хоровод у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.
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В новогоднюю ночь площадь им. Ленина приглашает гостей и жителей города. В 1.30 начнется праздничный концерт «Новогодний экспресс...
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