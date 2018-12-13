Новый год всех гостей на праздник ждет!





В новогоднюю ночь площадь им. Ленина приглашает гостей и жителей города. В 1.30 начнется праздничный концерт «Новогодний экспресс «Остановка по требованию».

В программе пародии на самых популярных артистов, флэшмобы, зажигательные танцы, а также веселые песни и хоровод у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.