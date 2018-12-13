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В Минске проведут первую электронную ярмарку вакансий. Как это будет работать

14.12.2018 13:01 — Разное | Tut.by  
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С 17 по 19 декабря в Минске пройдет первая электронная ярмарка вакансий, сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. В мероприятии примут участие 5 организаций, всего соискателям предложат 369 свободных рабочих мест.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Электронная ярмарка вакансий будет проходить 17, 18 и 19 декабря с 10 часов до 16 часов. Соискатели смогут ознакомиться с вакансиями, задать интересующие вопросы, направить резюме, а также получить электронную консультацию или приглашение на реальное собеседование.

Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте http://e-vacancy.by. В мероприятии примут участие авиакомпания «Белавиа», Минский метрополитен, управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», «МЗОР», Минское городское управление МЧС.

— Для соискателей будет предложено 369 свободных рабочих мест: специалист по внешнеэкономической деятельности, инженер, водитель автомобиля, спасатель-пожарный, оператор станков с программным управлением, тоннельный рабочий, машинист электропоезда, монтер пути, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик и другие, — говорится на сайте комитета.

По окончании мероприятия все актуальные вакансии будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости gsz.gov.by, так что доступ к ним для всех соискателей сохранится.

Напомним, электронная ярмарка вакансий заработает в республиканском масштабе, если пилотный проект, который запускают в Минске, окажется успешным.

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Теги: Минск
 
 
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С 17 по 19 декабря в Минске пройдет первая электронная ярмарка вакансий, соискателям предложат 369 свободных рабочих мест.
 
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