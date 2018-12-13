|
Вспоминаем, как БАТЭ играл в плей-офф Лиги Европы и чем опасны для команды игры в феврале
Алексей Бага стал первым тренером БАТЭ после Виктора Гончаренко, которому удалось вывести команду в еврокубковую «весну». При Гончаренко борисовчане дважды сыграли в плей-офф Лиги Европы и второе участие негативно сказалось на подготовке команды к сезону. Проблемы возникли как в чемпионате, так и в следующей квалификации на евроарене. После нее Гончаренко покинул клуб. SPORT.TUT.BY вспоминает главное из опыта игры в плей-офф БАТЭ.
Фото: Reuters
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алексей Бага стал первым тренером БАТЭ после Виктора Гончаренко, которому удалось вывести команду в еврокубковую «весну». После нее Гончаренко покинул клуб....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)