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Президент ответил на претензии о финансовой поддержке со стороны России

14.12.2018 12:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Президент ответил на претензии о финансовой поддержке со стороны России
БЕЛТА

«Если мы сегодня от Российской Федерации, к примеру, получили $4-5 млрд кредитов, то каждый год за обслуживание этих кредитов мы платим $1 млрд 200 млн», - слова президента приводит БЕЛТА.

«Очень часто я читаю в СМИ, слышу даже от сторонников нашего союза фразу «Ну что мы кормим все время Беларусь?» А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили. Я когда это читаю, думаю, что если бы $100 млрд, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха».

Александр Лукашенко полагает, что эти расчеты связаны с предположениями о потенциальной возможности продать белорусской стороне определенные товары по более высокой цене. 

«Во-первых, еще надо продать. Сегодня Россия хотела бы больше продать нефти и газа, но рынок не потребляет столько. Поэтому так рассуждать - глупость. А если бы еще рухнула экономика Беларуси, то и это бы не продали. То есть 25 млрд кубометров газа и 24 млн т нефти, которые мы покупаем в России, пусть даже без таможенных пошлин (как у нас это принято в Таможенном союзе, а сейчас в ЕАЭС), тем не менее это огромные деньги».

 
 
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