СЛУЖБА 101: Новогоднее настроение! Не забываем о безопасности

Близится время новогодних праздников, когда родители посещают утренники в детских садах, школах и других организациях, поэтому в эти дни руководители должны ещё больше акцентировать внимание на пожарной безопасности. Следует соблюдать простые правила:



- на время проведения новогодних праздников необходимо назначить ответственных лиц и с ними провести инструктаж по мерам ПБ;

- места проведения праздников необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения;

- ёлку следует устанавливать на устойчивой подставке в помещении, имеющем не менее двух выходов;

- во время проведения праздников двери эвакуационных выходов держать открытыми.

Запрещается использовать фейерверки, петарды, бенгальские огни; украшать ёлку легковоспламеняющимися игрушками и украшениями; оставлять детей возле ёлки без присмотра.

Следует помнить, что искусственные ёлки из синтетических материалов пожароопасные и при горении выделяют отравляющие вещества.

Если вдруг произошел пожар, не паникуйте и сразу же позвоните в пожарную службу по телефонам 101 или 112.

Дарья АРТЮХ, инспектор ГПиВО Сморгонского РОЧС.

Сводка МЧС на 11.12.2018 г.

В республике с начала года произошло 5728 пожаров, погибли 484 человека, из них 9 детей.

В Гродненской области - 797 пожаров, погибли 52 человека, в том числе 1 ребёнок.

В Сморгонском районе - 56 пожаров, погибли 2 человека.