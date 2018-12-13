ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СЛУЖБА 101: Новогоднее настроение! Не забываем о безопасности

14.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Близится время новогодних праздников, когда родители посещают утренники в детских садах, школах и других организациях, поэтому в эти дни руководители должны ещё больше акцентировать внимание на пожарной безопасности. Следует соблюдать простые правила:

СЛУЖБА 101: Новогоднее настроение! Не забываем о безопасности
- на время проведения новогодних праздников необходимо назначить ответственных лиц и с ними провести инструктаж по мерам ПБ;

- места проведения праздников необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения;

- ёлку следует устанавливать на устойчивой подставке в помещении, имеющем не менее двух выходов;

- во время проведения праздников двери эвакуационных выходов держать открытыми.

Запрещается использовать фейерверки, петарды, бенгальские огни; украшать ёлку легковоспламеняющимися игрушками и украшениями; оставлять детей возле ёлки без присмотра.

Следует помнить, что искусственные ёлки из синтетических материалов пожароопасные и при горении выделяют отравляющие вещества.

Если вдруг произошел пожар, не паникуйте и сразу же позвоните в пожарную службу по телефонам 101 или 112.

Дарья АРТЮХ, инспектор ГПиВО Сморгонского РОЧС.

Сводка МЧС на 11.12.2018 г.

В республике с начала года произошло 5728 пожаров, погибли 484 человека, из них 9 детей. 

В Гродненской области - 797 пожаров, погибли 52 человека, в том числе 1 ребёнок.

В Сморгонском районе - 56 пожаров, погибли 2 человека.

 

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Близится время новогодних праздников, когда родители посещают утренники в детских садах, школах и других организациях, поэтому в эти дни руководители должны ещё...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси разыгрывают джекпот почти в 1,5 миллиона долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика