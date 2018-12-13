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СЛУЖБА 101: Новогоднее настроение! Не забываем о безопасности
14.12.2018 — Разное | Светлы шлях
Близится время новогодних праздников, когда родители посещают утренники в детских садах, школах и других организациях, поэтому в эти дни руководители должны ещё больше акцентировать внимание на пожарной безопасности. Следует соблюдать простые правила:
- места проведения праздников необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения;
- ёлку следует устанавливать на устойчивой подставке в помещении, имеющем не менее двух выходов;
- во время проведения праздников двери эвакуационных выходов держать открытыми.
Запрещается использовать фейерверки, петарды, бенгальские огни; украшать ёлку легковоспламеняющимися игрушками и украшениями; оставлять детей возле ёлки без присмотра.
Следует помнить, что искусственные ёлки из синтетических материалов пожароопасные и при горении выделяют отравляющие вещества.
Если вдруг произошел пожар, не паникуйте и сразу же позвоните в пожарную службу по телефонам 101 или 112.
Дарья АРТЮХ, инспектор ГПиВО Сморгонского РОЧС.
Сводка МЧС на 11.12.2018 г.
В республике с начала года произошло 5728 пожаров, погибли 484 человека, из них 9 детей.
В Гродненской области - 797 пожаров, погибли 52 человека, в том числе 1 ребёнок.
В Сморгонском районе - 56 пожаров, погибли 2 человека.
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Близится время новогодних праздников, когда родители посещают утренники в детских садах, школах и других организациях, поэтому в эти дни руководители должны ещё...
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