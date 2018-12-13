В Германии не могут найти людей на роль Деда Мороза. Предлагают €500 за день

В нескольких регионах Германии появилась серьёзная проблема − не могут найти достаточно людей на роль Дедов Морозов, пишет TUT.by со ссылкой на Deutsche Welle. И это при возможности заработать около 500 евро за день. Беларусы бы не прошли мимо такой возможности.

Немецкие издания очень переживают из-за этой проблема. Dresdner Morgenpost пишет: «Чрезвычайная ситуация: Саксония может остаться без Дедов Морозов!» Чуть меньше паники у Mitteldeutsche Zeitung: «Волнуемся по поводу Деда Мороза». А Вилли Дамен, владелец агентства из города Целли, помогает заказчикам искать таких актёров. По его словам, «у молодежи сегодня нет никакого желания работать в выходные дни». Он говорит, что мог бы трудоустроить ещё 30-40 человек, некоторых из них − на корпоративы, где заплатят ещё больше, чем 500 евро. Но желающих нет.

Яна Юдиш из берлинского филиала DSW обещает зарплату от 500 евро за работу в Сочельник, 24 декабря. А если Дед Мороз ещё и умеет играть на гитаре и петь, то получит больше. Но желающих так мало, что впервые за 70 лет столичное Общество по содействию учащимся вузов вообще отказалось помогать в поиске Дедов Морозов. Не только частные агентства, которые платят хорошие деньги, имеют проблемы. Даже безработные, которым помогает биржа труда, не очень хотят переодеться на день в красный костюм и нацепить бороду.

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