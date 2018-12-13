МТС закроет *100# для смартфонов

Мобильный оператор МТС меняет способы проверки баланса для владельцев смартфонов. Запрос *100# со временем перестанет действовать, баланс можно будет узнать в приложении «Мой МТС».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Оператор отмечает, что следует «тенденции цифровизации услуг и сервисов». Данные о балансе размещены на главной странице приложения «Мой МТС». Интернет-трафик в нем не тарифицируется даже в роуминге.

Для абонентов, использующих кнопочные телефоны, проверка баланса при помощи *100# останется доступной. Также баланс можно узнать по звонку в колл-центр по короткому номеру 0890 или по городскому телефону 237 98 98.