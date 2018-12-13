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МТС закроет *100# для смартфонов
Мобильный оператор МТС
Оператор отмечает, что следует «тенденции цифровизации услуг и сервисов». Данные о балансе размещены на главной странице приложения «Мой МТС». Интернет-трафик в нем не тарифицируется даже в роуминге.
Для абонентов, использующих кнопочные телефоны, проверка баланса при помощи *100# останется доступной. Также баланс можно узнать по звонку в колл-центр по короткому номеру 0890 или по городскому телефону 237 98 98.
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Для абонентов, использующих кнопочные телефоны, проверка баланса при помощи *100# останется доступной.
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