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МТС закроет *100# для смартфонов

14.12.2018 13:13 — Разное | Tut.by  
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Мобильный оператор МТС меняет способы проверки баланса для владельцев смартфонов. Запрос *100# со временем перестанет действовать, баланс можно будет узнать в приложении «Мой МТС».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Оператор отмечает, что следует «тенденции цифровизации услуг и сервисов». Данные о балансе размещены на главной странице приложения «Мой МТС». Интернет-трафик в нем не тарифицируется даже в роуминге.

Для абонентов, использующих кнопочные телефоны, проверка баланса при помощи *100# останется доступной. Также баланс можно узнать по звонку в колл-центр по короткому номеру 0890 или по городскому телефону 237 98 98.

 
 
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Для абонентов, использующих кнопочные телефоны, проверка баланса при помощи *100# останется доступной.
 
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