Глава профсоюза КХЛ: Упрямство минского «Динамо» вызывает удивление, но мы не позволим «казнить» Казионова

Глава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко прокомментировал для Russia-Hockey.ru ситуацию с делом российского легионера минского «Динамо» Дениса Казионова, который накануне был повторно помещен на драфт отказов.



4 декабря 2018 года. «Динамо-Минск» — «Нефтехимик». Денис Казионов против Адама Полашека. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Накануне в Москве состоялось заседание комиссии по контрактным спорам, на котором рассматривалось «дело» 31-летнего форварда минского «Динамо» Дениса Казионова, — начал олимпийский чемпион Андрей Коваленко. — Руководство клуба перед заседанием внесло фамилию игрока в список отказов и попыталось сократить его контракт.

— Насколько законны такие действия?

— В соответствии с регламентом клуб имеет право выставить игрока на драфт отказов. В дальнейшем, если хоккеист оказывается не востребованным другими командами, его могут или отправить в ВХЛ на действующих условиях, или сократить его контракт на 20 процентов. Понятно, что для этого сокращения нужны конкретные и веские причины, факты.

На наш взгляд, никакой конкретики на заседании комиссии не прозвучало. Поэтому позиция представителя профсоюза была категоричной: контракт подписан, объективных причин для пересмотра его условий нет. И эта позиция была услышана, принято единогласное решение — клубу отказать.

— Тем не менее, уже вчера вечером Казионов был повторно помещен в список отказов, а генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков в интервью championat.com был конкретен: «На момент первого драфта отказов Казионов имел худший среди нападающих нашей команды показатель „плюс-минус“. Уступает он и своим непосредственным конкурентам. Буйницкий, чья результативность на данный момент выше, чем у Казионова, получает во много раз меньше Казионова, как и Павлович, который набрал столько же очков, сколько Казионов при меньшем количестве проведенных игр».

— В чем-то генерального директора, наверное, можно понять: он не так давно пришел в клуб, возможно, расплачивается за ошибки своих предшественников. Но даже если руководство поменяется 50 раз, в сухом остатке то, что клуб по своей воле дал игроку контракт, а игрок его четко выполняет. Все остальное — из лирической категории «ваши ожидания — ваши проблемы». Ну, а сетования на то, что игрок «икс» получает больше, чем игрок «игрек», волнуют лишь людей внутри клуба — особенно тех, кто формировал команду и договаривался с игроками, а также спонсорами по контрактным суммам.

Денис Казионов — постоянный член профсоюза, мы находимся в тесном контакте с его представителями. Не видим ни одной юридической причины для того, чтобы результат повторного заседания комиссии чем-то отличался от результата предыдущего. Упрямство уважаемого клуба вызывает некоторое удивление, но мы не позволим игрока «казнить».