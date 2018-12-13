Выступление в трудовом коллективе ГУ «Дзержинский городской Дом культуры»

11 декабря начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Баско Максим Валерьевич провёл выступление в трудовом коллективеГУ «Дзержинский городской Дом культуры».

11 декабря начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Баско Максим Валерьевич провёл выступление в трудовом коллективеГУ «Дзержинский городской Дом культуры».

В своем выступлении начальник отдела акцентировал внимание на обеспечение пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей, а особенно детей в период проведения новогодних утренников и спектаклей. Ведь в таких зданиях может находиться большое количество человек, как зрителей, так и работников учреждения, а тушение пожаров в таких зданиях имеет свои особенности.





Специалист напомнил руководителю и работникам городского дома культуры о том, чтоб передпроведением новогодних мероприятий работники должны тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их с требованиями пожарной безопасности, а так же убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

Также сотрудник МЧС напомнил о правильной установки новогодней елки. Чтоб новогодняя елка не представляла собой опасности, необходимо установить ее на устойчивом основании и так, чтобы ветви не касались стен и потолка, а также находились на безопасном расстоянии от электроприборов.

Максим Валерьевич напомнил присутствующим о соблюдении всех необходимых правил пожарной безопасности в быту, ознакомил присутствующих с оперативной обстановкой в республике, области и районе.

Также начальник Дзержинского РОЧС указал на основные причины возникновения пожаров. В период отопительного сезонасотрудник МЧС напомнил о правилах эксплуатации печного отопления, теплогенерирующих агрегатов и газового оборудования.





