ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выступление в трудовом коллективе ГУ «Дзержинский городской Дом культуры»

14.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

11 декабря начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Баско Максим Валерьевич провёл выступление в трудовом коллективеГУ «Дзержинский городской Дом культуры».

11 декабря начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Баско Максим Валерьевич провёл выступление в трудовом коллективеГУ «Дзержинский городской Дом культуры».

В своем выступлении начальник отдела акцентировал внимание на обеспечение пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей, а особенно детей в период проведения новогодних утренников и спектаклей. Ведь в таких зданиях может находиться большое количество человек, как зрителей, так и работников учреждения, а тушение пожаров в таких зданиях имеет свои особенности.


Специалист напомнил руководителю и работникам городского дома культуры о том, чтоб передпроведением новогодних мероприятий работники должны тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их с требованиями пожарной безопасности, а так же убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

Также сотрудник МЧС напомнил о правильной установки новогодней елки. Чтоб новогодняя елка не представляла собой опасности, необходимо установить ее на устойчивом основании и так, чтобы ветви не касались стен и потолка, а также находились на безопасном расстоянии от электроприборов.

Максим Валерьевич напомнил присутствующим о соблюдении всех необходимых правил пожарной безопасности в быту, ознакомил присутствующих с оперативной обстановкой в республике, области и районе.

Также начальник Дзержинского РОЧС указал на основные причины возникновения пожаров. В период отопительного сезонасотрудник МЧС напомнил о правилах эксплуатации печного отопления, теплогенерирующих агрегатов и газового оборудования.



 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 декабря начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Баско Максим Валерьевич провёл выступление в трудовом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассказал о соглашении о взаимном признании виз с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика