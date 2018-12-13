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Лукашенко рассказал о соглашении о взаимном признании виз с Россией
14.12.2018 13:38 — Разное | Аргументы и факты
«Думаю, тут проблем не будет, - слова главы государства приводит
МИД проинформировал главу государства, что в документе учтены все пожелания и белорусов, и россиян.
Межправсоглашение о взаимном признании виз создаст правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в Союзном государстве перемещались по одной визе, которую они получат в Беларуси или России. То есть иностранцам для пребывания на территории Беларуси и России не нужно будет получать две визы.
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