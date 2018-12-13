Лукашенко рассказал о соглашении о взаимном признании виз с Россией

«Думаю, тут проблем не будет, - слова главы государства приводит БЕЛТА . - Просто этот документ пока не прошел внутригосударственные процедуры в Беларуси».

МИД проинформировал главу государства, что в документе учтены все пожелания и белорусов, и россиян.

Межправсоглашение о взаимном признании виз создаст правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в Союзном государстве перемещались по одной визе, которую они получат в Беларуси или России. То есть иностранцам для пребывания на территории Беларуси и России не нужно будет получать две визы.

Стоит ли ждать упрощения визового режима с ЕС в ближайшее время? Подробнее