Александр Лукашенко: цензуры в информационной сфере быть не должно

Об этом глава государства заявил на встрече с представителями российского медийного сообщества.

По мнению главы государства, общий депрессивный информационный фон наносит большой вред обществу. Зачастую это определяет действительность и не способствует качественным изменениям жизни человека.

«Цензуры ни в коем случае быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого, - слова президента приводит БЕЛТА . - Я категорический противник кому-то закрывать рот. И не только потому что я такой демократ. Я исхожу из прагматической точки зрения: все это бесполезно. А еще хуже - это во вред».

Президент ответил на претензии о финансовой поддержке со стороны России Подробнее