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Александр Лукашенко: цензуры в информационной сфере быть не должно

14.12.2018 13:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Александр Лукашенко: цензуры в информационной сфере быть не должно
БЕЛТА

Об этом глава государства заявил на встрече с представителями российского медийного сообщества.

По мнению главы государства, общий депрессивный информационный фон наносит большой вред обществу. Зачастую это определяет действительность и не способствует качественным изменениям жизни человека. 

«Цензуры ни в коем случае быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого, - слова президента приводит БЕЛТА. - Я категорический противник кому-то закрывать рот. И не только потому что я такой демократ. Я исхожу из прагматической точки зрения: все это бесполезно. А еще хуже - это во вред».

Александр Лукашенко: цензуры в информационной сфере быть не должно
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При этом глава государства акцентирует внимание на необходимости присутствия внутреннего авторского самоконтроля и умении соблюдать баланс черного и белого.
 
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