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Александр Лукашенко: цензуры в информационной сфере быть не должно
14.12.2018 13:26 — Разное | Аргументы и факты
Об этом глава государства заявил на встрече с представителями российского медийного сообщества.
По мнению главы государства, общий депрессивный информационный фон наносит большой вред обществу. Зачастую это определяет действительность и не способствует качественным изменениям жизни человека.
«Цензуры ни в коем случае быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого, - слова президента приводит
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При этом глава государства акцентирует внимание на необходимости присутствия внутреннего авторского самоконтроля и умении соблюдать баланс черного и белого.
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