ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чувственные танцы до утра, немного космоса и фантастики. Топ событий этих выходных в Могилеве

14.12.2018 13:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

До новогодней ночи далеко, но вы можете потренироваться заранее. В Могилеве в эти выходные — танцы до утра, «новогодний переполох» для всей семьи и кое-что еще. Мы снова приготовили вам афишу Могилева — на 15 и 16 декабря.

15 декабря, суббота


Изображение: NASA

Откроется интерактивная выставка «Это космос». Это экспозиция об истории достижений в космонавтике, о новейших технологиях и немного о будущем. По словам организаторов, на ней будут «космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания, симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности, зоны виртуальной и смешанной реальности, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, управление луноходом и марсоходом и др.

Выставка продлится до 20 января.

Адрес: улица Якубовского, 22 (рядом с фабрикой «Шаговита»).

Время работы: с 10.00 до 21.00 ежедневно.

Телефон: (+375 44) 506−00−62.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/club124671434

В 13.00 в ТЦ «Парк Сити» (улица Минское шоссе, 31) начнется «Новогодний переполох» — представление для детей и взрослых. В программе — мыльные пузыри, научное шоу, конфетин, танцы, конкурсы, подарки, мастер-класс и аквагрим. Будут и Дед Мороз со Снегурочкой.

Вход свободный.


Фото: vk.com/event174663148

Танцевать всю ночь сальсу, бачату, кизомбу зовут в тайм-кафе «Небо» (улица Ленинская, 7). С 23.00 до 05.00 тут пройдет праздничная вечеринка. С собой можно взять «что-нибудь вкусное», говорят организаторы. В программе — анимация, мастер-класс и танцевальная программа. А еще торт. Приедут и танцоры из других городов.

Дресс-код: after five и классика. Мужчины — в костюмах, дамы — в вечерних и коктейльных нарядах. Плюс новогодняя мишура на шею.

Стоимость: до 00.00 — 12 рублей, после 0.00 — 15 рублей.

По всем вопросам можно звонить по телефону (+375 29) 540−26−15 или писать сюда.

16 декабря, воскресенье

В кинотеатрах Могилева показывают американский супергеройский боевик из вселенной комиксов DC режиссера Джеймса Вана «Аквамен». Главную роль исполнил Джейсон Момоа, в картине сыграли Эмбер Херд, Николь Кидман и Уиллем Дефо. Перед походом можете вот тут почитать, что об «Аквамене» думают кинокритики.

А тут можете выбрать билеты в любой кинотеатр — есть сеансы 2D и 3D.

За всем культурным, что происходит в Могилеве, следи на AFISHA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 93
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: поделить Беларусь на области и впихнуть в Россию – этого не будет никогда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика