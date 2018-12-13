Чувственные танцы до утра, немного космоса и фантастики. Топ событий этих выходных в Могилеве

До новогодней ночи далеко, но вы можете потренироваться заранее. В Могилеве в эти выходные — танцы до утра, «новогодний переполох» для всей семьи и кое-что еще. Мы снова приготовили вам афишу Могилева — на 15 и 16 декабря.

15 декабря, суббота



Изображение: NASA

Откроется интерактивная выставка «Это космос» . Это экспозиция об истории достижений в космонавтике, о новейших технологиях и немного о будущем. По словам организаторов, на ней будут «космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания, симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности, зоны виртуальной и смешанной реальности, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, управление луноходом и марсоходом и др.

Выставка продлится до 20 января.

Адрес: улица Якубовского, 22 (рядом с фабрикой «Шаговита»).

Время работы: с 10.00 до 21.00 ежедневно.

Телефон: (+375 44) 506−00−62.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/club124671434

В 13.00 в ТЦ «Парк Сити» (улица Минское шоссе, 31) начнется «Новогодний переполох» — представление для детей и взрослых. В программе — мыльные пузыри, научное шоу, конфетин, танцы, конкурсы, подарки, мастер-класс и аквагрим. Будут и Дед Мороз со Снегурочкой.

Вход свободный.



Фото: vk.com/event174663148

Танцевать всю ночь сальсу, бачату, кизомбу зовут в тайм-кафе «Небо» (улица Ленинская, 7). С 23.00 до 05.00 тут пройдет праздничная вечеринка. С собой можно взять «что-нибудь вкусное», говорят организаторы. В программе — анимация, мастер-класс и танцевальная программа. А еще торт. Приедут и танцоры из других городов.

Дресс-код: after five и классика. Мужчины — в костюмах, дамы — в вечерних и коктейльных нарядах. Плюс новогодняя мишура на шею.

Стоимость: до 00.00 — 12 рублей, после 0.00 — 15 рублей.

По всем вопросам можно звонить по телефону (+375 29) 540−26−15 или писать сюда .

16 декабря, воскресенье

В кинотеатрах Могилева показывают американский супергеройский боевик из вселенной комиксов DC режиссера Джеймса Вана «Аквамен». Главную роль исполнил Джейсон Момоа, в картине сыграли Эмбер Херд, Николь Кидман и Уиллем Дефо. Перед походом можете, что об «Аквамене» думают кинокритики.

А тут можете выбрать билеты в любой кинотеатр — есть сеансы 2D и 3D.

За всем культурным, что происходит в Могилеве, следи на AFISHA.TUT.BY .