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Чувственные танцы до утра, немного космоса и фантастики. Топ событий этих выходных в Могилеве
До новогодней ночи далеко, но вы можете потренироваться заранее. В Могилеве в эти выходные — танцы до утра, «новогодний переполох» для всей семьи и кое-что еще. Мы снова приготовили вам афишу Могилева — на 15 и 16 декабря.
15 декабря, суббота
Откроется
Выставка продлится до 20 января.
Адрес: улица Якубовского, 22 (рядом с фабрикой «Шаговита»).
Время работы: с 10.00 до 21.00 ежедневно.
Телефон: (+375 44) 506−00−62.
В 13.00 в ТЦ «Парк Сити» (улица Минское шоссе, 31) начнется
Вход свободный.
Танцевать всю ночь сальсу, бачату, кизомбу
Дресс-код: after five и классика. Мужчины — в костюмах, дамы — в вечерних и коктейльных нарядах. Плюс новогодняя мишура на шею.
Стоимость: до 00.00 — 12 рублей, после 0.00 — 15 рублей.
По всем вопросам можно звонить по телефону (+375 29) 540−26−15 или писать
16 декабря, воскресеньеВ кинотеатрах Могилева показывают американский супергеройский боевик из вселенной комиксов DC режиссера Джеймса Вана «Аквамен». Главную роль исполнил Джейсон Момоа, в картине сыграли Эмбер Херд, Николь Кидман и Уиллем Дефо. Перед походом можете
А
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