Лукашенко рассказал, кто и перед кем извинялся на саммите в Петербурге, и обвинил российские СМИ в фейках

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что на прошедшем в начале декабря в Санкт-Петербурге саммите ЕАЭС все президенты извинялись друг перед другом, а российские СМИ занимаются передергиванием фактов.

"Мы (участники саммита – ИФ) извинялись там. Я перед Николом (Пашиняном - ИФ) извинялся, потому что нападал на него по разным причинам. Путин извинялся перед всеми. Там же такая каша была… Назарбаев начал извиняться. И это действительно было - мы извинялись друг перед другом на этом заседании", - рассказал А.Лукашенко на пресс-конференции российским СМИ в пятницу в Минске.

"Они (СМИ - ИФ) же так подкинули эту информацию. (…) Дают перепалку с Путиным в открытом эфире, а дальше, что Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор. Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться", - отметил президент.

По словам А.Лукашенко, это пример того, как в российских СМИ необъективно, вплоть до фейков, освещаются события, связанные с Беларусью.