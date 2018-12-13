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«Шантажировать нас бесполезно». Лукашенко отреагировал на слова Медведева об интеграции с Россией
14.12.2018 13:52 — Разное | Ежедневник
Интеграционные позиции Беларуси неизменны, но наклонить ее не получится, прокомментировал Александр Лукашенко слова Дмитрия Медведева о «более углубленной интеграции с Россией».
По словам Лукашенко, Беларусь остается последовательной сторонницей интеграции.
При этом Россия остается стратегическим партнером и союзником нашей страны. Как отметил глава государства, надо исполнять договор и идти «степ бай степ» по выполнению соглашений об интеграции, сообщает белорусское посольство в России,.
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Интеграционные позиции Беларуси неизменны, но наклонить ее не получится, прокомментировал Александр Лукашенко слова Дмитрия Медведева о «более углубленной...
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