«Шантажировать нас бесполезно». Лукашенко отреагировал на слова Медведева об интеграции с Россией





Интеграционные позиции Беларуси неизменны, но наклонить ее не получится, прокомментировал Александр Лукашенко слова Дмитрия Медведева о «более углубленной интеграции с Россией».

По словам Лукашенко, Беларусь остается последовательной сторонницей интеграции.

При этом Россия остается стратегическим партнером и союзником нашей страны. Как отметил глава государства, надо исполнять договор и идти «степ бай степ» по выполнению соглашений об интеграции, сообщает белорусское посольство в России,.



«Шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно. Мы должны идти к интеграции во имя единения наших народов. Не могу пойти на закулисные махинации, все должно быть честно и открыто. Вчера вечером получил информацию, что правительство России понимает, что нужно идти шаг за шагом в вопросах интеграции. Мы готовы с завтрашнего дня начинать эту работу по интеграции, о которой Беларусь говорит уже не первый год», — сказал президент.



Напомним, 13 декабря во время выступления на союзном Совмине в Бресте премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства в порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Согласно ему, у стран должна быть единая валюта, единый суд, единая таможня. Договор также предусматривал и дальнейшие шаги в интеграции — по крайней мере путь к единому парламенту и единому президенту.