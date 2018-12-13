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Лукашенко категорически не согласен с заявлениями о том, что Россия «кормит» Беларусь

14.12.2018 13:14 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко категорически не согласен с заявлениями о том, что Россия «кормит» Беларусь

Президент Беларуси назвал глупыми упреки в том, что Россия «кормит» Беларусь. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции для представителей российских средств массовой информации.

«Очень часто я читаю в СМИ, даже от сторонников нашего союза, я их называю заблудшими людьми, такие фразы, что чего мы кормим белорусов, а некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж 100 млрд долларов отвалили, я думаю, если бы 100 млрд долларов [дали], то белорусы подавились бы от какого количества купюр», – сказал Лукашенко. По его словам, это "полная чепуха", передает ТАСС.

«Вот так рассуждать - это глупость», – сказал он.

Президент также заявил, что Беларусь получает от России кредиты по ставкам, которые в три раза выше, чем предлагает Международный валютный фонд.

«Если мы от России получаем 4-5 млрд долларов кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим 1,2 млрд долларов», - сказал белорусский лидер.

 
 
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Президент Беларуси назвал глупыми упреки в том, что Россия «кормит» Беларусь. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции для представителей российских...
 
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