БАТЭ усилился нападающим из «Городеи», который забивал борисовчанам четыре раза

Первым новобранцем БАТЭ в межсезонье стал сербский форвард Боян Дубайич, который на протяжении двух предыдущих лет играл за «Городею», сообщает официальный сайт клуба .



Фото: БАТЭ

Уроженец города Нови-Сад занимался футболом в детско-юношеской школе «Инджии» (первый тренер Стоян Кнежевич). Затем в этом клубе начал и профессиональную карьеру — выступал в 2007—2013 годах с арендной отлучкой в «Раднички» из Сомбора (2010).

Летом 2013 года Боян решил попробовать свои силы за границей, присоединившись к швейцарскому «Лугано» (Д2). В 2015-м перебрался в игравший в той же лиге «Ле Монт». А в следующем сезоне отправился в таиландский «Сисакет».

С марта прошлого года и до настоящего времени — футболист «Городеи». В составе «сахарников» превратился в подлинного лидера, в 47 официальных поединках записав в личный актив 23 гола и отдав 7 результативных передач.

Отличительная черта Дубайича: он умеет забивать в том числе сильным командам. Так, ворота «желто-синих» поражал четырежды — в обоих чемпионатах Беларуси 2017 и 2018 годов.