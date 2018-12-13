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Все идет по плану: последствия капремонтов и строительные ляпы на «Доске позора»

14.12.2018 14:00 — Разное | Tut.by  
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На канале «Дискавери» есть познавательная передача «Как это сделано». В одной из серий китайский подрядчик рассказывал, как его компании удается строить небоскребы в очень сжатые сроки. Секрет прост — перед началом строительства нужно составить подробный план всех работ, вплоть до графика установки розеток. У нас планировать тоже умеют. Только с исполнением беда — редкий капремонт заканчивался к указанной в проекте дате. И главное, всегда есть официальное оправдание — деньги закончились, материал не подвезли, снег пошел. Сегодня на «Доске позора» как раз есть несколько примеров необязательного отношения к выполнению запланированного.


В городе Дзержинск в доме № 61 по улице Фурманова два года назад запланировали сделать капремонт — нашли деньги и выбрали подрядчика. А тот ремонт не закончил и с объекта ушел. А жители остались у разбитого подъезда. Сначала на текущую кровлю, на разгром в подъездах и во дворе, на качество работ они жаловались заказчику капремонта — местному ЖКХ. И тот решил проблему официальным письмом, в котором говорилось, что подрядчик подвел и нужно думать, как закончить ремонт без него.


















И взял паузу для размышлений. Жители в это время вели переписку с КГК, прокуратурой. И вот блеснул луч надежды — жители дома получили ответ, что ремонт закончат 30 декабря. И все бы хорошо, если бы не пояснение в конце: «окончание работ до 30 декабря 2018 года без учета перенесенных видов работ». Жители теперь пишут нам: «Это значит, что капремонт на самом деле продолжится в следующем году?»


Вот так делают капремонт на Лынькова, 61 в Минске. Понижение бордюра почему-то есть не перед каждым подъездом.



«Анатомическая» скамейка из дорожного отбойника в поселке Крупский. Все гениальное — просто.


Вокруг гимназии № 21 и школы № 162 в Минске установили ограждение. А калитка и дорожка не совпали. И где работники учились?


Это дорожка к магазинчику «Изюминка» на Лобанка в Минске. Автор фото пишет, что завершает ее вот такая замечательная лестница «мечта пешехода».


Это Солигорск, улица Парковая, 13. В прошлый раз читатель жаловался на то, что возле мусорного бака скользко. А вот как подойти к мусорке в оттепель?








Автор фото сообщает, что так ЖЭУ-9 города Могилева решило слегка «отремонтировать» крыльцо и прямо по талому снегу работники намазали бетон.


Это строительный шедевр от работников ЖЭСа — уличную плитку они приклеили на пену у входа в ЖЭУ 61.


Вот таким образом произвели подключения сразу две компании МТИС и VELCOM в этажном щитке по ул. Воронянского 11/4.


Но позже одумались и переделали. Автор фото пишет: «Ну вот, уже видно качество работы, молодцы».



Улица Чкалова, 30, Минск. Клубок проводки на этаже — это нормально? Ну нет конечно! 
Посмотрите, как на Воронянского аккуратно сделано.


Боровляны, ул. 40 лет Победы. Дорожка, по которой дети ходят в школу. Интересно, так и было запланировано?



Дзержинск, улица Пушкина, 9А. Вот какое пояснение дает автор фото: «Приехали газовики, сняли на поверку счетчик, поставили другой. Только немножко не так, как надо — циферблат с показаниями смотрит на стену. Чтобы их увидеть, нужно пройти квест с зеркалом — умудриться туда подлезть, а потом еще и цифры правильные написать в зеркальном отражении».
В этом же подъезде прикольный чугунный радиатор.
Так в Воложине по переулку Дзержинского положили асфальт и сделали тротуар. Правда,
саму дорогу решили пока не делать. План поменялся?


А еще на этой неделе нам пришло официальное письмо. В нем обнадеживающие новости — лестницу возле детского сада по улице Седых в Минске включили в план благоустройства на следующий год.


И напоследок -еще одна хорошая новость: на Заславской, 25 в Минске летом отремонтировали уличную лестницу, а недавно сделали пандус.

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились — сообщайте нам об этом обязательно!

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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