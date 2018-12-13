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Молодёжная сборная Беларуси по хоккею проиграла Германии на ЧМ в первом дивизионе

14.12.2018 13:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Молодёжная сборная Беларуси по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в первом дивизионе,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею проиграла Германии на ЧМ в первом дивизионе

Парни Дмитрия Кравченко крупно уступили главным конкурентам за единственную путёвку – Германии. Провальным стал для нашей молодёжки первый период, в котором белорусы пропустили трижды.

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею проиграла Германии на ЧМ в первом дивизионе

Итоговый счет поединка 5:1 в пользу немцев. Теперь наша команда имеет призрачные шансы на выход в элиту. 15 декабря играем против Латвии. И на этом чемпионат для нас завершится.
 
 
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Новости Беларуси. Молодёжная сборная Беларуси по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в первом дивизионе,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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