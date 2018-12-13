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Молодёжная сборная Беларуси по хоккею проиграла Германии на ЧМ в первом дивизионе
Новости Беларуси. Молодёжная сборная Беларуси по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Парни Дмитрия Кравченко крупно уступили главным конкурентам за единственную путёвку – Германии. Провальным стал для нашей молодёжки первый период, в котором белорусы пропустили трижды.
Итоговый счет поединка 5:1 в пользу немцев. Теперь наша команда имеет призрачные шансы на выход в элиту. 15 декабря играем против Латвии. И на этом чемпионат для нас завершится.
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Новости Беларуси. Молодёжная сборная Беларуси по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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