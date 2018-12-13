Биатлон. Ирина Кривко заняла 6 место в женском спринте на этапе Кубка мира

Новости Беларуси. В австрийском Хохфильцине женской спринтерской гонкой стартовал второй этап Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победу в этой дисциплине праздновала итальянка Доротея Вирер.





Подиум также дополнили финка Кайса Маккарайнен и россиянка Екатерина Юрлова–Перхт. Лучшей из белорусской команды стала Ирина Кривко. Она была точна на стрельбище и заняла шестое место.





Также свои первые балы набрала Динара Алимбекова. Остальные белоруски финишировали в середине седьмого десятка.