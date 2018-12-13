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Биатлон. Ирина Кривко заняла 6 место в женском спринте на этапе Кубка мира
Новости Беларуси. В австрийском Хохфильцине женской спринтерской гонкой стартовал второй этап Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победу в этой дисциплине праздновала итальянка Доротея Вирер.
Подиум также дополнили финка Кайса Маккарайнен и россиянка Екатерина Юрлова–Перхт. Лучшей из белорусской команды стала Ирина Кривко. Она была точна на стрельбище и заняла шестое место.
Также свои первые балы набрала Динара Алимбекова. Остальные белоруски финишировали в середине седьмого десятка.
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Новости Беларуси. В австрийском Хохфильцине женской спринтерской гонкой стартовал второй этап Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победу в этой...
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