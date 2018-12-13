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Женские «Цмоки» разгромили баскетболисток из «Инвенты» в матче кубка ФИБА
Новости Беларуси. «Цмоки–Минск» завершают выступление на групповом этапе женского Еврокубка победой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Андрея Вавлева одолели курскую «Инвенту».
Таким образом, команда одержала вторую победу на турнире. Первые две четверти «огнедышащие» минимально уступали соперницам из России, однако в третьей десятиминутке белоруски повернули игру в свою сторону. «Цмоки» всё больше и больше отрывались от соперниц и завершили игру с уверенным преимуществом – 72-55.
Виктория Гаспер, игрок БК «Цмоки-Минск»:
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Новости Беларуси. «Цмоки–Минск» завершают выступление на групповом этапе женского Еврокубка победой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Андрея...
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