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Женские «Цмоки» разгромили баскетболисток из «Инвенты» в матче кубка ФИБА

14.12.2018 13:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Цмоки–Минск» завершают выступление на групповом этапе женского Еврокубка победой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Андрея Вавлева одолели курскую «Инвенту».

Женские «Цмоки» разгромили баскетболисток из «Инвенты» в матче кубка ФИБА

Таким образом, команда одержала вторую победу на турнире. Первые две четверти «огнедышащие» минимально уступали соперницам из России, однако в третьей десятиминутке белоруски повернули игру в свою сторону. «Цмоки» всё больше и больше отрывались от соперниц и завершили игру с уверенным преимуществом – 72-55.

Женские «Цмоки» разгромили баскетболисток из «Инвенты» в матче кубка ФИБА

Виктория Гаспер, игрок БК «Цмоки-Минск»:
Почувствовали уверенность, тренер немножко напихал, что нужно более активно атаковать из-под кольца, обыгрывать один на один в защите. Мы неплохо справлялись, у нас проблемы больше в нападении. Если в будущем мы будем участвовать в этом турнире, то уже есть с чем сравнить, есть над чем поработать, знаешь более или менее свои ошибки. Я думаю, в будущем мы сможем пройти дальше.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Цмоки–Минск» завершают выступление на групповом этапе женского Еврокубка победой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Андрея...
 
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