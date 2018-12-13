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Кобринский дом-интернат завершил реконструкцию

14.12.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Социальная сфера Кобринщины открывает очередную страницу своей истории – за средства областного бюджета завершена масштабная реконструкция Кобринского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов, которая стала самым капиталоёмким проектом 2017-2018 года. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Брестского облисполкома Олег Величко, председатель райисполкома Михаил Гришкевич, а также руководители структурных подразделений областного и районного исполнительных комитетов.

Кобринский дом-интернат завершил реконструкцию

— В нашей стране пожилым людям и инвалидам уделяется особое внимание, и сегодняшнее событие – очередное тому подтверждение, — отметил заместитель председателя Брестского облисполкома Олег Величко. – Фактически от старого дома-интерната остались лишь стены — здесь созданы все условия для того, чтобы комфортно проживать и работать. Разумеется, хотелось бы пожелать, чтобы как можно меньше наших граждан нуждались в таких домах-интернатах, однако я надеюсь, что те, кто сюда попадёт, будут окружены неизменной заботой и теплом.

В ходе реконструкции дома-интерната, на которую было выделено более 2,5 миллиона рублей, была проведена значительная работа, которая преобразила комплекс как снаружи, так и внутри: выполнена тепловая реабилитация зданий, заменена кровля, приобретены новая мебель, оборудование и система видеонаблюдения, новый облик приобрели столовая, актовый и читальный зал, а также жилые помещения, проведено благоустройство территории. Искренние слова благодарности за выделенные средства высказал председатель райисполкома Михаил Гришкевич, который выразил надежду, что тепло и уют, созданные в доме-интернате для проживающих, не угаснут никогда. В торжественной атмосфере символический ключ от обновлённого здания директору дома-интерната Николаю Данилюку вручил директор филиала «Стройтрест №33» ОАО «Стройтрест №8» Аркадий Замкович. Перерезана символическая ленточка, и многочисленные гости получают возможность воочию познакомиться с обновлённым комплексом.

— Сегодня в Брестской области насчитывается 10 домов-интернатов, и мы ежегодно выделяем средства на их реконструкцию и текущий ремон. Так, в планах на следующий год реконструкция домов-интернатов в Лесной и Телеханах, будет продолжена работа по реконструкции Домачевского дома-интерната, амбициозным проектом является дом-интернат самостоятельного проживания, который реализуется в Дрогичине, — рассказывает начальник комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Геннадий Скробот. – Что же касается Кобринщины, то, по сути, можно говорить, что проживающие получили новый дом-интернат — реконструкция коснулась каждого помещения и каждого уголка вплоть до складских помещений.  

Заключительным аккордом этого насыщенного событиями дня стал праздничный концерт, который подготовили проживающие дома-интерната вместе с сотрудниками.

Дмитрий БЕЛОВ.

НА СНИМКЕ автора: символическую ленточку перерезают (слева направо) Олег Величко, Михаил Гришкевич и Геннадий Скробот.

 

 
Теги: знакомства
 
 
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