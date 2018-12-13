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Лукашенко рассказал, кто перед кем извинялся на саммите в Санкт-Петербурге

14.12.2018 14:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Лукашенко рассказал, кто перед кем извинялся на саммите в Санкт-Петербурге
БЕЛТА

Президент отметил, что порой в российских СМИ необъективно освещают события, связанные с Беларусью, вплоть до фейков. Один из примеров он привел с недавнего саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге, когда к нему подошли представители российского телевидения. "Они обязательно меня там за руки схватят, зная, что я, конечно, не пройду мимо микрофона, если человек спрашивает. Я уважаю журналиста, отвечаю ему на вопрос. Говорю, что там накал был, что пришлось друг перед другом извиняться", - рассказал белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, кто перед кем извинялся на саммите в Санкт-Петербурге Лукашенко призвал СМИ не раздувать пламя из белорусско-российских споров

"Что они делают: дают перепалку с Путиным в открытом эфире, а дальше, что Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор. Да господь с вами! Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться. Мы извинялись там… Я перед Николом (исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. - Прим. БЕЛТА) извинялся, что на него нападал там по разным причинам. Путин извинялся перед всеми. Там же такая каша была… Назарбаев начал извиняться. И это действительно было - мы извинялись друг перед другом на этом заседании. Но они же (в российских СМИ. - Прим. БЕЛТА) тонко и специально подсунули эту информацию", - отметил Александр Лукашенко.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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