Нет повести печальнее… В оперном театре - премьера новой редакции балета

Первая постановка балета «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева состоялась в 1940 году на сцене Театра им. Кирова (Мариинский театр). Автором спектакля был признанный мастер советской хореодрамы Леонид Лавровский, и долгие годы его версия балета оставалась канонической.

КСТАТИ Впервые легендарный балет появился в афише Большого театра Беларуси в 1988 году.

Первый раз

В 1988 году печальная повесть Шекспира появилась в афише Большого театра Беларуси. Свое видение бессмертной трагедии представил Валентин Елизарьев. В трех действиях балета маэстро уместил все события шекспировской истории: от первого танца Ромео и Джульетты на балу до их гибели в фамильном склепе Капулетти. Хореография Валентина Елизарьева всегда отличалась новаторством, он искал новые интересные идеи, удивлял неожиданными режиссерскими решениями. Театральные критики откликнулись на новую постановку белорусского театра исключительно хвалебными рецензиями. Как писали, «одним из подлинных художественных открытий белорусской постановки «Ромео и Джульетты» стал обобщенный пластический образ Вражды, персонифицированный в фигурах шести артистов. Их пластика выглядит как пародия на танцевальные монологи реальных героев». Или: «Его (Валентина Елизарьева) спектакли говорят со зрителями о том, что волнует общество. Причем языком современного танца. К примеру, один из самых сильных образов спектакля «Ромео и Джульетта» (1988) - образ Вражды. Возможно, в этом были и вневременной смысл, и предчувствие тех острых межнациональных конфликтов, которые стали сотрясать СССР».

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Актерский спектакль

Версию Валентина Елизарьева называли актерским балетным спектаклем, в котором хореограф не только сумел продемонстрировать колоссальные возможности и яркий артистизм исполнителей ведущих партий, но и подчеркнул индивидуальность каждого артиста кордебалета, благодаря чему спектакль лишился второстепенных героев. В этой трагедии все находящиеся на сцене играют важную роль.

«Наш спектакль - о любви и ненависти, об искренней дружбе и бессмысленной вражде, бессмертной, как любовь, сильной, как смерть, как вечный вопрос, который вновь и вновь задает себе человечество…» - говорил Валентин Николаевич о своей постановке.

По словам маэстро, копией и слепком прежнего этот балет точно не будет. «Но одно можно сказать наверняка: любые изменения всегда идут на пользу художественному произведению, ведь оно - как человек: рождается, взрослеет, меняется», - считает хореограф.