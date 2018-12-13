На остром клыке. Как уберечь себя и своих питомцев от бешенства?

Прививайте питомцев, даже если они почти не бывают на улице. ©

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО

Ежегодно в стране регистрируется до 600 случаев бешенства. Причем зараженными могут оказаться как дикие, так и домашние животные. По данным ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья», среди заболевших диких животных превалируют лисы - около 86% всех случаев. Именно от диких животных чаще всего заражаются собаки, кошки, лошади, коровы.

Необходимо учитывать: бешенство - смертельно опасная болезнь для человека. При этом человек может заразиться только от животного, от другого человека болезнь не передается.

Основные причины смертельного исхода - отказ от вакцинации или несвоевременное обращение к врачу. По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, случаи заболевания бешенством регистрируются практически по всему миру и ежегодно уносят жизни около 55 тыс. человек. Свыше 10 млн человек каждый год получают различные повреждения от животных и более 4 млн - антирабическую помощь.

В целом по Беларуси в организации здравоохранения за первое полугодие 2018 года за антирабической помощью обратились более 10 тыс. человек, из них 28% - дети. При этом после контакта с собаками обратились 66,2% пациентов, с кошками - 28,4%, с дикими животными - 3,1%, с сельскохозяйственными животными - 2,3%.

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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Как отмечает врач-эпидемиолог отделения ООИ ГУ «РЦГЭиОЗ» Таисия БУРДЕЙНАЯ, в стране ежегодно проводится профилактическая иммунизация против бешенства лиц, относящихся к категории профессионального риска заражения. Это ветеринарные работники, лесники, егеря, охотники и другие. Во многом благодаря этому случаи заболевания бешенством среди людей с 2013 года не регистрировались.

Опасны для человека не только укусы и царапины, нанесенные больным или подозреваемым в бешенстве животным, но даже и ослюнение поврежденных кожных покровов и слизистых. оболочек. В случаях, когда контакта с больным животным избежать не удалось, следует немедленно провести первичную обработку места контакта - тщательно промыть под струей воды с мылом. После промывания обработать края раны 5%-ной настойкой йода, наложить стерильную повязку и сразу же обратиться в больницу.

Также важно своевременно принять меры по изоляции потенциально больного животного от других людей и домашних питомцев, вызвать ветеринарную службу. Если питомец внешне здоров, то он пробудет на карантине до 10 дней. В том случае, если предположения о болезни подтвердятся анализами, скорее всего, животное усыпят. Поэтому важно прививать кошек и собак от бешенства хотя бы раз в год. Стоимость прививки в среднем составляет около 10-15 руб.

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КАРАНТИН

Как правило, здоровые дикие животные избегают встречи с человеком. Если такое животное неожиданно появилось в городе или деревне, можно предположить, что оно больно бешенством. На территории, где было поймано бешеное животное, вводится карантин. Обычно зона ограничивается той улицей или районом, в котором обнаружен опасный зверь.

Чаще всего карантин длится два месяца с момента последнего обнаружения факта бешенства. Кроме того, внеплановые прививки могут получить все люди или домашние животные, которые могли контактировать с больным.