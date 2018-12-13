«Променада» на ул. Советской зажигает огни. Как это выглядит?

Целую неделю брестчане судачили о том, какие работы ведутся на фасаде гостинично-административного комплекса «Променада» по улице Советской.



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Две солидного вида дамы, показывая на здание, уверенно доказывали друг другу: «Смотри, вон там трещина пошла».



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Хотя вполне возможно они просто прикалывались с прохожих, тоже начинавших искать дефекты в остеклении комплекса.



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Вчера вечером на «Променаде» зажгли огни подсветки фасада, так что брестчане и гости города могут оценить вид здания в вечернее и ночное время.