ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Променада» на ул. Советской зажигает огни. Как это выглядит?

14.12.2018 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Целую неделю брестчане судачили о том, какие работы ведутся на фасаде гостинично-административного комплекса «Променада» по улице Советской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61563.php

«Променада» на ул. Советской зажигает огни. Как это выглядит?

Две солидного вида дамы, показывая на здание, уверенно доказывали друг другу: «Смотри, вон там трещина пошла».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61563.php

«Променада» на ул. Советской зажигает огни. Как это выглядит?

Хотя вполне возможно они просто прикалывались с прохожих, тоже начинавших искать дефекты в остеклении комплекса.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61563.php

«Променада» на ул. Советской зажигает огни. Как это выглядит?

Вчера вечером на «Променаде» зажгли огни подсветки фасада, так что брестчане и гости города могут оценить вид здания в вечернее и ночное время.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Целую неделю брестчане судачили о том, какие работы ведутся на фасаде гостинично-административного комплекса «Променада» по улице Советской. Две солидного вида...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мининформ ограничил доступ к 11 сайтам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика