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«Променада» на ул. Советской зажигает огни. Как это выглядит?
14.12.2018 14:40 — Разное | Виртуальный Брест
Целую неделю брестчане судачили о том, какие работы ведутся на фасаде гостинично-административного комплекса «Променада» по улице Советской.
Две солидного вида дамы, показывая на здание, уверенно доказывали друг другу: «Смотри, вон там трещина пошла».
Хотя вполне возможно они просто прикалывались с прохожих, тоже начинавших искать дефекты в остеклении комплекса.
Вчера вечером на «Променаде» зажгли огни подсветки фасада, так что брестчане и гости города могут оценить вид здания в вечернее и ночное время.
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Целую неделю брестчане судачили о том, какие работы ведутся на фасаде гостинично-административного комплекса «Променада» по улице Советской. Две солидного вида...
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